Radio 1 maakt culturele stand van zaken op in 'De Cultuur Wereld Vandaag'

En van de zwaar getroffen sectoren door de coronacrisis is de cultuursector. Cultuur ging snel en blijft lang dicht. Radio 1 maakt op woensdag 3 juni een stand van zaken op en zoekt naar uitwegen met betrokkenen en beleidsmensen in 'De Cultuur Wereld Vandaag'.

'Culture Club' en 'De Wereld Vandaag' slaan de handen in elkaar voor een drie uur durende uitzending over de cultuurwereld in Vlaanderen. Hoe staat onze cultuur ervoor en hoe geraken we eruit? Ruth Joos en Annelies Moons stellen de vraag centraal in 'De Cultuur Wereld Vandaag', live in de binnentuin van De Singel. Ze spreken er met makers en managers, denkers en doeners uit het culturele veld. Met onder meer Ivo van Hove, Reinhilde Decleir, Hans Bourlon, Michael De Cock, Natali Broods, Michael Pas en Nathalie De Boelpaep.

'De Cultuur Wereld Vandaag', woensdag 3 juni van 19.00 tot 22.00 uur op Radio 1.