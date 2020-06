'Rad van Fortuin' keert terug! Met Peter Van de Veire op VIER!

Foto: © VIER 2020

Met de L van Lima: legendarisch en langstlopend zijn de juiste woorden voor het spelprogramma der spelprogramma's, het Rad van Fortuin. Klinkers kopen en missers als 'Asibille O', 'Woestijnvis', 'Jill Clinton' en 'Bruudruuster', wie kent ze niet?

Hoog tijd om Vlaanderen (opnieuw) kennis te laten maken met wat nu al het avontuurlijkste en meest onvoorspelbare spelprogramma van de zomer zal worden. VIER komt deze zomer verdraaid verrassend uit de hoek en verklaart na de lange corona-maanden de meest populaire televisiewinkel ter wereld weer voor geopend. Met de al even legendarische Peter ‘Rad van tong’ Van de Veire als ieders favoriete winkelheer:



Peter Van de Veire: 'Eindelijk! Ik ben gelukkiger dan een kind dat terug naar school mag na 2 maanden lockdown. Zo blij dat ik de béste spelshow aller tijden mag presenteren. Al jaren toeter ik in interviews dat ik zeer graag een nieuwe versie van Het Rad van Fortuin wil maken. En kijk: VIER heeft de Vraag der Vragen gesteld en ik heb zeer snel “ja!” gezegd. Het Rad is zoals Het Leven zelf. Vol spanning, vol onvoorspelbaarheid én af en toe ’s heel hard lachen. Zolang je maar hard genoeg draait. We gaan met Het Rad het verschil maken met een versie die perfect klopt in 2020. Geen nineties-bling-bling maar een show met vaart, humor en verrassende spelelementen.'



Bekende ‘Letterzetters’ en een ‘Premium’ prijzenwinkel

Na 'Expeditie Robinson', 'De Mol' en 'Dancing with the stars' vernieuwt VIER weer een iconisch tv-programma voor jonge gezinnen en doet dat op geheel eigen wijze. Het oerconcept blijft bewaard: net als vroeger draaien drie kandidaten aan het rad en kunnen ze geldbedragen winnen wanneer ze de woordpuzzel oplossen. Nieuw in Het Rad van VIER zijn de 'Letterzetters': Peter krijgt geen vaste assistente, maar zal elke aflevering worden geflankeerd door een nieuwe bekende Letterzetter. Deze ‘Letterzetters’ toveren niet alleen de letters tevoorschijn, ze geven ook de thema’s en onderwerpen aan in de vragenrondes.



Naast het Rad en de Muur met Letters mag ‘De Winkel’ natuurlijk niet ontbreken. Die staat traditiegetrouw vol met prachtige prijzen, waar iedereen al lang van droomde, maar nooit durfde te kopen. In de finale krijgt één kandidaat bovendien de mogelijkheid om te shoppen in de ‘Premium’-afdeling van de winkel. Hier bevinden zich verschillende hoofdprijzen om ‘U’ tegen te zeggen.



'Het Rad' is de langstlopende game show ter wereld: in 1974 maakte het format zijn debuut op de Amerikaanse televisie en het spelprogramma werd intussen al in meer dan 45 landen geproduceerd.



Wie zich wil inschrijven voor dit verdraaid verrassende spelprogramma kan dat via www.vier.be



Lees ook: