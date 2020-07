Qmusic viert de zomer en opent de Q-Hotspot in het groen

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Het Qmusic-duo Vincent Fierens en Bab Buelens heeft vanmorgen het startschot gegeven van de Q-Hotspot in het Maria Hendrikapark in Oostende.

'Goeiemorgen! We zijn wakker geworden op de Q-Hotspot vandaag. Het is eens iets anders dan het Q-Beach House. Geen strand, maar wel groen. Iedereen is welkom in het Maria Hendrikapark in Oostende en wij zorgen voor kei goeie muziek', vertelde Vincent. Maar de aftrap gaven ze niet alleen. Gisterenavond mochten Jonas Van Geel en Jelle Cleymans als eerste overnachten in de Q-Bubble en vanmorgen brachten ze live hun nieuwe single 'Señorita' om de zomer officieel in te zetten. Zes weken lang strijkt Qmusic met de Q-Hotspot neer in het groen en maken de Qmusic-dj’s er elke dag van 6.00 tot 22.00 uur radio.

Naast live radio valt er nog heel wat anders te beleven op de Q-Hotspot. Zo zijn er elke dinsdagavond Movie Nights in samenwerking met het Filmfestival Oostende. 400 Qmusic-luisteraars maken elke dinsdag kans om te genieten van een blockbuster in openlucht bij zonsondergang. Morgen, dinsdag 7 juli, wordt de aftrap gegeven met de Oscarwinnende 'Once upon a time in Hollywood'' van Quentin Tarantino.

Elke vrijdagavond dompelen verschillende topartiesten de Qmusic-luisteraars onder in het zomergevoel met live optredens tijdens de Music Nights. Ook hier mogen telkens 400 gelukkigen live bij zijn. Thuisblijvers kunnen elke Music Night integraal volgen via Qmusic.be, in de Q-app, via Kanaal 39 van Telenet, via Facebook Live op de pagina van Qmusic en via HLN.be. Starten doet de radiozender op vrijdag 10 juli met Laura Tesoro en Loïc Nottet. Zij zullen de pannen van het dak zingen en onder andere hun nieuwste singles 'Hold On' en 'Heartbeaker' brengen.

Sam De Bruyn en Jolien Roets maken radio op hotspots in Vlaanderen

Qmusic stuurt tijdens de zomer Qmusic-dj’s Sam De Bruyn en Jolien Roets afwisselend op pad door Vlaanderen om de hotspots van de luisteraars te ontdekken. Ze maken op die locatie elke dag van 18.00 tot 20.00 uur live radio tijdens het apero moment. Maandag 6 juli trekt Sam er het eerst op uit naar luisteraar Sofie in Roosdaal. 'Vanaf nu zijn we dé hotspotters van Qmusic', lacht Sam. 'We willen weten hoe onze luisteraars hun vakantie onvergetelijk maken in eigen land en wat hun hotspot is deze zomer. Bij je thuis, in je vakantiehuis, op je kamp, in je hotel of B&B, ... Zeg ons waar je zit en we komen af met onze micro, met zomerse muziek en uiteraard met de apéro.'

Een overnachting in de Q-Bubble

Qmusic maakt niet alleen radio vanuit het Maria Hendrikapark in Oostende. De radiozender doet deze zomer ook heel wat luisteraars een unieke beleving cadeau. Zo kan elke dag één duo in het Maria Hendrikapark overnachten in de Q-Bubble, te midden van de natuur met alles erop en eraan. Jonas Van Geel en Jelle Cleymans mochten de Q-Bubble gisterenavond inwijden: 'We geven de Q-Bubble een 10 op 10. Als je wakker wordt, kijk je uit op het water en dat is fantastisch. Het is een beetje een koninklijke suite, maar dan in een bubbel', lachten Jonas en Jelle.

Non-stop zomerse muziek op digitaal kanaal Q-Summer

Wie niet genoeg kan krijgen van de zomerse sfeer kan vanaf nu ook 24 op 24 luisteren naar Q-Summer'. De digitale zender brengt non-stop de beste zomerplaten en is te beluisteren via Qmusic.be en in de Q-app.

Vanaf nu kan iedereen in de Q-app ook 'Catch The Summerhit' spelen. Deelnemers krijgen een kaart met vijf zomerse liedjes te zien. Als de Qmusic-dj een van deze vijf nummers draait op de radio, mag deze afgevinkt worden. Bij een volle kaart valt er een mooie prijs te winnen.