Qmusic lanceert podcast voor iedereen die nét COVID-vaccin heeft gekregen

Wat doe je 15 tot 30 minuten nadat je een COVID-vaccin hebt gekregen? Naar de gloednieuwe podcast 'VacciNapraat' van Qmusic luisteren.

Maandag 15 maart lanceerde Qmusic-dj Vincent Fierens de podcast voor iedereen die nét een COVID-vaccin heeft gekregen. Samen met alle andere Q-collega's zorgt hij voor afleiding tijdens dat wachtmoment. Jan Thans is voor zijn videoreeks 'Over naar Jan' een kijkje gaan nemen tijdens de opnames.

'Deze podcast is voor iedereen die moet wachten na het krijgen van zijn spuitje. Soms een kwartiertje, soms een half uur, afhankelijk van het vaccin dat je krijgt. In de podcast wil ik een mop vertellen. Alleen komen mijn Q-collega's er voortdurend tussen met hun eigen verhalen', aldus Vincent.

Zo speelt onder andere het ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe 'Verdubbel Je Loon' met Vincent, heeft Sean Dhondt een vaccinatienummer geschreven en vertelt Jana De Wilde of seks in een bad gevaarlijk is.

De podcast 'VacciNapraat' is vanaf nu te beluisteren via Qmusic.be, in de Q-app, op verschillende podcast-apps en Spotify.