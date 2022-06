Qmusic krijgt maar liefst 7,4 miljoen telefoontjes op 2 uur tijd voor bitcoin-actie

Zot, zotter, zotst. Maar liefst 7,4 miljoen keer probeerden luisteraars binnen te geraken in de Ochtendshow van Q-dj's Maarten en Dorothee. Tussen 7.00 en 9.00 uur won elke beller die live op radio kwam een vollédige Bitcoin.

De Q-luisteraars stonden duidelijk te popelen om de cryptomunt in de wacht te slepen. In twee uur tijd werden maar liefst 7,4 miljoen telefoontjes genoteerd. De actie is zo een gigantisch succes. Q-dj’s Maarten en Dorothee reageren zelf overdonderd: 'Wow, dit is écht gestoord. Vorig jaar, tijdens ‘Elke Beller Wint… Een Auto’ kregen we 1,9 miljoen oproepen binnen. Toen vielen we al van onze stoel. Nu kreeg het callcenter bijna 4 keer zoveel telefoontjes binnen. Dit overtreft echt al onze verwachtingen.'

Deze luisteraars geraakten binnen in de Ochtendshow van Maarten en Dorothee en zijn nu een Bitcoin rijker:

- Wendy uit Niel won de allereerste Bitcoin. Ze belde meer dan 200 keer in de hoop Maarten en Dorothee aan de andere kant van de lijn te horen. Wendy is zopas getrouwd, de Bitcoin noemt ze een super mooie kers op de kaart.

- Maarten en Dorothee schrokken zich een bult toen plots de telefoon in de studio rinkelde. Nicky uit Boom ontcijferde in de BLOX-app namelijk bijzonder snel het telefoonnummer waarmee de studio rechtstreeks bereikt kon worden. Nicky deed aan een straf potje kansberekening en raadde de laatste 3 cijfers van het telefoonnummer. Na zo’n 15 keer gokken bereikte hij de studio van Maarten en Dorothee.

- Ook luisteraar Ylian uit Dworp mag zich trotse eigenaar van een Bitcoin noemen, maar niet voor Maarten en Dorothee hem eerst eens flink te grazen namen. Ylian was volledig de kluts kwijt toen hij - zogezegd - terecht kwam in de ochtendshow van JOE-dj’s Sven en Anke. Het geld dat hij voor de Bitcoin krijgt wil hij gebruiken als startkapitaal voor een verhuis naar Frankrijk.

- Q-luisteraar Annika uit Hasselt kon de tranen niet bedwingen toen ze live in de studio van Maarten en Dorothee belandde. De alleenstaande mama heeft het financieel moeilijk en komt met een voltijdse job en twee extra jobs maar net rond. De Bitcoin zorgt voor een duwtje in de rug en nu kan ze eindelijk een vakantie met haar kinderen boeken, iets waar ze al heel lang voor spaart.

Het verhaal van winnares Annika laat niemand onberoerd:

De laatste Bitcoin ging naar Conan uit Genk. Maar voor hij kon vieren, werd ook hij door Maarten en Dorothee flink aan het lijntje gehouden. Het geld dat hij kan innen komt goed van pas: hij vergat zijn vriendin en zijn moeder namelijk een cadeautje voor moederdag te kopen.