Radiozenders Qmusic, Joe en Willy zetten hun schouders onder de Week van de Belgische muziek. Van maandag 8 tot en met zondag 14 februari wordt muziek van eigen bodem extra in de kijker gezet om de Belgische muzieksector een hart onder de riem te steken en de artiesten terug een podium te geven.



Belgische artiesten vieren elkaars nummers in de Qmusic-ochtendshow

Tijdens de Week van de Belgische muziek komen in de ochtendshow van Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe vijf Belgische artiesten langs die de muziek van eigen bodem én elkaars nummers vieren samen met de Qmusic-luisteraars. Zo zorgen ze voor een muzikale ketting van covers, want op maandagochtend 8 februari covert de eerste artiest een nummer van de artiest die op dinsdagochtend te horen is bij Maarten & Dorothee. Zo vervolledigt Qmusic het lijstje tot en met vrijdagochtend 12 februari. Welke Belgische artiesten hun opwachting maken, vertelt het Qmusic-ochtendduo maandag.



Joe steunt online veiling LIVE2020 tijdens ‘70’s Top 700’

Een gitaar van Paul Severs, de gouden plaat van Will Tura of toch liever een tête-à-tête op het middenplein van het Antwerps Sportpaleis? Deze en veel meer objecten en bijzondere ervaringen worden geveild ten voordele van LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de Belgische muzieksector. Doorheen de ‘70’s Top 700’, die vanaf volgende week maandag 8 februari te horen is bij Joe, worden deze unieke items extra in de kijker gezet door de Joe-dj’s. De opbrengst gaat integraal naar het steunfonds van en voor de livemuzieksector.



In de 70’s aftershow, die van maandag tot donderdag te horen is tussen 19.00 en 22.00 en op vrijdag tussen 18.00 en 21.00, zetten Joe-dj’s Heidi Van Tielen en Jan Bosman elke dag een andere Belgische artiest of groep in de kijker die populair was in de jaren ‘70.



Willy gaat 24/7 Belgisch en zet onbekend talent in de kijker

Bij Willy klinken de hele week alleen maar Belgische platen. Verder zet de digitale pop- en rockzender elke dag jong of onbekend talent van eigen bodem in de kijker onder de noemer ‘Verse Vis’. Per dag worden zeven bands van het Vi.be-platform geplukt. Daar kunnen artiesten en bands zichzelf voorstellen en hun muziek insturen. Willy-dj’s Wim Oosterlinck, Sofie Engelen, Iwein Segers en Annelies Orye geven enkelen onder hen elke dag airplay tijdens hun programma’s. Ook Marcel Vanthilt, Stijn Meuris, Luc Janssen, Andries Beckers en Cedric Maes gooiden hun lijn uit en stellen hun vangst zelf voor in de ochtendshow van Wim Oosterlinck. Elke band of artiest speelt er dan ook een livesessie.



Op zaterdagochtend 13 februari draait Jan Van den Bossche de beste Belgische klassiekers in Class X en op zondag kleurt ook Slacker Station met Iwein Segers zwart-geel-rood. Samen met Sarah Pepels van Portland brengt hij op Valentijn een ode aan de Belgische muziek.

