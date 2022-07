Qmusic geeft met Q-Beach House startschot voor feestelijke zomer boordevol livemuziek

Zaterdag 2 juli opende het Q-Beach House onder een stralende zon voor de vijftiende keer de deuren in Oostende. Q-dj's Jolien Roets en Matthias Vandenbulcke gaven tijdens een feestelijke radioshow het startschot voor een zomer boordevol live muziek, straffe radio, fijne feestjes en Q-cocktails.

De burgemeester van Oostende, Bart Tommelein, bracht een bezoekje om het Q-Beach House met een officiële speech te openen. CAMILLE, Willy William en Milo Meskens maakten er met spetterende optredens een echt feest van. Dat feest wordt heel de zomer verder gezet met live muziek van internationale en nationale topartiesten. Zo kondigden Q-dj’s Matthias en Jolien aan dat er dit jaar weer vier Sunset Concerten op de planning staan. Op donderdag 7 juli zal Metejoor samen met special guest Snelle het strand van Oostende plat spelen. Andere namen voor de (gratis!) Sunset Concerten worden later bekend gemaakt.

Q-dj's Jolien Roets en Matthias Vandenbulcke: Gisteren stonden we nog met meer dan 15.500 feestvierders te dansen en te sjansen op de Foute Party in een uitverkocht Sportpaleis. Vandaag zitten we met onze tenen in het zand om het Q-Beach House te openen en de zomer feestelijk af te trappen. De sfeer zat er dankzij CAMILLE, Willy William en Milo Meskens al goed in, dus dat belooft voor de rest van de zomer. We mogen nog heel wat straffe artiesten op het podium van het Q-Beach House verwelkomen. We kijken ernaar uit om samen met onze luisteraars van zon, zee, strand, muziek, lekkere tapas en Q-cocktails te genieten!

Burgemeester Bart Tommelein: 'We zijn bijzonder verheugd dat het Q-Beach House weer op ons strand staat. Het is hier absoluut fantastisch. Ik heb de opbouw van het Q-Beach House gevolgd en het eindresultaat is verbluffend. De opening van het Q-Beach House is altijd één van de mooiste dagen van het jaar en vandaag is het extra speciaal. Na 2 jaar sukkelen met corona mag alles eindelijk weer. Deze dag is misschien wel één van de mooisten uit mijn carrière (lacht). Ik wens alle bezoekers en luisteraars een fantastische zomer in het Q-Beach House toe. Ik ben er zeker van dat ze hier veel fijne momenten zullen beleven!'

Heel de zomer lang - van 2 juli tot en met 4 september - is iedereen tussen 10.00 en 22.00 uur welkom om de Q-dj’s live aan het werk te zien, te genieten van Q-cocktails en tapas, mee te zingen tijdens live optredens en Sunset Concerten en om de zalige sfeer in het Q-Beach House op te snuiven. In het weekend, van vrijdag tot en met zondag, kunnen Q-luisteraars de dag starten met een uitgebreid ontbijt met zicht op zee. Op vrijdagavond, tussen 19.00 en 22;00 uur, zetten de Q-Beach Parties het weekend in. Bezoekers kunnen dan, telkens in het gezelschap van een bekende gast, feesten op een knallende dj-set. Doorheen de zomer heeft Qmusic nog heel wat stunts in petto, daarover later meer!