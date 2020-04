Qmusic-dj's Maarten en Dorothee stellen 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over Corona'

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe maakten een speciale aflevering van hun podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over'. Vandaag, maandag 6 april, stelde het duo de 10 vragen over het coronavirus die mensen het meest opzoeken in Google aan drie experten: viroloog Marc Van Ranst, spoedverpleegkundige Stef Vanlee en Lieven Scheire.

Zo vragen de mensen zich onder andere af hoe je besmet raakt met het coronavirus, waar het virus niet tegen kan en hoe lang het nog zal duren.

'Bij Google lieten ze ons weten dat er heel veel wordt opgezocht over het coronavirus, maar wat zijn nu dé 10 meest gegoogelde vragen over het virus? We voelden dat er nood aan was, dus we hebben de vragen en de antwoorden daarop in één podcast-aflevering gegoten die iedereen kan beluisteren', aldus Maarten en Dorothee.

Wat is het coronavirus? Waar komt het vandaan? En hoe genees je ervan?

Viroloog Marc Van Ranst is ongeveer 19 uur per dag met het coronavirus bezig. Wanneer Maarten en Dorothee hem de vraag ‘hoe lang duurt het coronavirus nog’ voorleggen, vertelt Van Ranst dat hij de maatregelen in ons land alvast niet snel ziet versoepelen: 'Je ziet landen zoals Oostenrijk de maatregelen al wat terugschroeven. Wij gaan dat op een bepaald moment ook doen, maar dat gaat nog een tijdje duren voordat we dat kunnen. Een aantal zaken gaan lang duren, zoals buitenlandse reizen en grote festivals. Bepaalde dingen gaan we nooit meer doen, bijvoorbeeld zieke kinderen naar de grootouders brengen.'

Op de vraag 'waar kan het coronavirus niet tegen', antwoordt Lieven Scheire waarom het wassen van de handen met zeep écht helpt: 'Zeep is gemaakt om vet af te breken. Het pantser van het virus bestaat uit veel vet-verbindingen. Als je je handen grondig wast met zeep, dan breek je die vet-verbindingen gewoon open en dan zijn bijna alle virusdeeltjes verdwenen.'

Stef Vanlee is spoedverpleegkundige op de corona-afdeling in ZNA Jan Palfijn. Al zullen anderen hem ook kennen van de VTM-soap 'Familie', waar hij te zien is als arts Jan Geukens. Bij de vraag 'welk mondmasker helpt tegen corona', geeft Vanlee het volgende mee: 'Het chirurgisch mondmasker helpt om andere mensen niet ziek te maken. Ik vermoed dat veel mensen een mondmasker dragen met het idee dat ze dan zelf niet ziek worden, maar dat klopt niet. Het dragen van zo'n masker en handschoenen lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Het geeft een vals-veilig gevoel.'

De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over Corona in willekeurige volgorde:

Wat is het coronavirus?

Hoe raak je besmet met het coronavirus?

Waar komt het coronavirus vandaan?

Waar kan het coronavirus niet tegen?

Hoe genees je van corona?

Welk mondmasker helpt tegen corona?

Waarom kunnen we ons niet laten vaccineren tegen het coronavirus?

Waarom was Italië het eerste Europese land waar het coronavirus zo is losgebarsten?

Wat betekent pandemie?

Hoe lang duurt het coronavirus nog?

De volledige podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over Corona' is te beluisteren via Qmusic.be, de Q-app en andere podcast-platformen.