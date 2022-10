Q-luisteraar Delilah (23) raadt 'Het Geluid' van Qmusic en wint daarmee maar liefst 44.600 euro

In een appel bijten, met een schaar in papier knippen of een bloeddrukmeter rond een aubergine aanspannen: de Q-luisteraars raadden zo'n zes weken lang tevergeefs naar Het Geluid. Tot nu!

Na 445 foute antwoorden kon luisteraar Delilah (23 jaar) uit Evergem het geluid eindelijk raden. Tijdens de superronde in de ochtendshow van Maarten & Dorothee gaf Delilah zonet het enige juiste antwoord. En neen, dat was niet 'het raspen van een wortel op een snijplank'. Wel 'het openen van een kartonnen eierdoos'. Delilah wordt dankzij haar goede gehoor maar liefst 44.600 euro rijker.

Delilah barstte in tranen het uit toen Maarten en Dorothee haar vertelden dat ze Het Geluid had geraden: 'Oh my god, dat meen je niet? Bedankt! Ik ben er echt niet goed van! Ik ben vandaag speciaal later gaan werken, zodat ik mee kon spelen. We gaan eerst en vooral het geld delen met mijn schoonbroer, want hij is op het idee gekomen. De andere helft gaan we in een eigen huis steken.'

Bekijk hier het moment waarop Delilah 'Het Geluid' raadt:

Op maandag 5 september startte ‘Het Geluid’ bij Qmusic. Van Maarten en Dorothee (6u00 - 10u00) tot en met Vincent Live (16u00 - 19u00) mocht ieder uur een luisteraar het geluid raden, tijdens de superronde om 9u30 mochten drie luisteraars een poging wagen. Bij een fout antwoord kwam er 100 euro in de pot, die uiteindelijk opliep tot maar liefst 44.600 euro. Om mee te kunnen spelen moesten luisteraars zich aanmelden in de Q-app, 446 luisteraars raadden live op de radio het geluid. Na 22 dagen kregen de luisteraars een eerste tip: ‘een aubergine’. Normaal gezien volgde vandaag om 11u30 een derde tip, maar die had luisteraar Delilah dus niet nodig om ‘Het Geluid’ te raden. Snijplanken en appels waren deze keer populair: 14 foute antwoorden bevatten 'iets snijden op een snijplank', 10 foute antwoorden hadden 'een appel' als thema.