Proximus neemt de zender eSportsONE op in het aanbod

Proximus kondigt aan dat het verschillende strategische akkoorden heeft gesloten en lanceert nieuwe initiatieven om meer zichtbaarheid te creren voor esports.

Op die manier wil het bedrijf een belangrijke rol blijven spelen in de ontwikkeling van de esportsomgeving in België.

Een nieuwe internationale zender gewijd aan esports op de Proximus TV- en webplatformen en op de Proximus-app om esports een groter uitstalraam te geven

De nieuwe zender eSportsONE is vanaf vandaag beschikbaar op het Pickx-platform (tv, app en website). Hij zendt 24 uur per dag, 7 dagen per week uit in het Engels, en biedt meer dan 1000 uur aan live internationale esportsevenementen per jaar, plus exclusieve analyseformats.

Esportsfans kunnen er onder meer topcompetities bekijken voor de games Dota 2, Warcraft 3, Starcraft 2, NBA 2K en Rocket League. De zender is beschikbaar voor alle Proximus TV-klanten op het kanaalnummer 135.

Nieuwe exclusieve overeenkomsten met META en ESL, title sponsor van de Proximus ePro League

Mede dankzij de ervaring die Proximus sinds 2018 heeft opgedaan, heeft het bedrijf verschillende nieuwe overeenkomsten gesloten om de groei van de Belgische esportsgemeenschap te bevorderen door de spelers een grotere zichtbaarheid te geven.

Door de krachten te bundelen met META zal Proximus het officiële nationale kampioenschap van de League of Legends ondersteunen. Het kampioenschap wordt omgedoopt tot 'Belgian League presented by Proximus' en zal kunnen genieten van een grotere media-aandacht en een breder publiek dankzij de uitzending van de wedstrijden, met Nederlandstalige en Franstalige commentatoren en specialisten, op alle kanalen van Proximus Pickx. Bovendien verlengt Proximus zijn samenwerking met ESL voor het ESL Benelux Proximus Championship op CS:GO, zodat de distributie op alle platforms kan worden uitgebreid. Tot slot blijft Proximus de 'title sponsor' van de Proximus ePro League, het officiële Belgische kampioenschap van EA SPORTS FIFA, en dit voor de komende 5 jaar. De competitie wordt vanaf dit seizoen uitgezonden op de Eleven Pro League-zenders en blijft dus toegankelijk voor alle All Sports-klanten.

Via de webpagina gewijd aan esports (www.pickx.be/esports) en de sociale media (Facebook, Instagram of Twitch) vinden fans alle informatie over de drie competities in het bijzonder (kalender, resultaten en livestreaming), maar ook veel ander nieuws en video's met betrekking tot esports. Daarnaast zal Proximus de fans ook het beste van de internationale Dreamhack- en ESL-competities blijven aanbieden.

Een partnerschap met de Belgische Voetbalbond om de nieuwe talenten van morgen te ontdekken

In het kader van hun in juli hernieuwde partnerschap hebben Proximus en de Belgische Voetbalbond besloten de krachten te bundelen om de 'eDevils' te ontwikkelen. Als hoofdpartner brengt Proximus zijn expertise in voor de ontwikkeling van de nationale teams op het vlak van esports en helpt het jong talent te ontdekken via de organisatie van wedstrijden.

Om dit doel te bereiken zal het Proximus Basecamp, het officiële trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke, een trainingszone voorzien waar de eDevils kunnen trainen, hun vaardigheden aanscherpen en zo hun volledige potentieel ontplooien. Eerste concretisering zal zijn om de twee nieuwe eDevils te vinden die het PES (Pro Evolution Soccer) team zullen vervolledigen en die de kans krijgen om België te vertegenwoordigen in de UEFA eEuro 2021-kwalificaties. De selecties zullen gebeuren tijdens onlinetoernooien die in december en januari worden georganiseerd. Ook de FIFA-spelers worden natuurlijk niet vergeten, want het doel is om op beide wedstrijden competitieve eDevils te hebben.

Partner van de VUB voor het programma 'Expert Class in esports Management'

Proximus zal ook blijven voortbouwen op zijn lokale verankering om de ontwikkeling van esports in heel het land aan te moedigen, met name door zijn steun te verlenen aan het nieuwe programma dat dit jaar door de VUB en de faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie werd gelanceerd: 'Expert Class in esports Management'. Dit programma omvat een reeks seminars met continue opleiding van de nieuwe generatie, gericht op zowel junioren als senioren die de ambitie hebben om esportsexpert te worden.

Proximus zal er zijn ervaring ten dienste stellen van de studenten om de volledige esportsomgeving in België naar een professioneel niveau te tillen en de experts van morgen op te leiden in de ontwikkeling van esports in België en in het buitenland.

Een uniek programma om de 'caster' van morgen te ontdekken

Om zijn redactieteam te versterken en jong talent de kans te geven zich te ontplooien, is Proximus tot slot op zoek naar een Nederlandstalige caster voor het becommentariëren van de verschillende lokale competities die op de Pickx-kanalen worden uitgezonden. Via het nieuwe en exclusieve programma 'Be the next caster' van Proximus Media House zal Proximus proberen het talent van morgen te vinden. In een webformat van vier afleveringen, met start op 23 november, nemen acht kandidaten het tegen elkaar op via uitdagingen waarmee een 'caster' doorgaans wordt geconfronteerd. Ze zullen proberen een professionele jury te overtuigen om een plaats in de finale te halen en hopen de 'next caster' te worden.