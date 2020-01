Programmadirecteur weg bij DPG Media

Ricus Jansegers is niet langer programmadirecteur van de televisiezenders van DPG Media. Dat meldt Het Nieuwsblad. Aan de Medialaan had Jansegers de leiding over VTM, Q2, Vitaya en CAZ.

Onlangs kondigde DPG Media, een fusie tussen het vroeger Medialaan en De Persgroep, aan dat het tachtig mensen zou ontslaan. Onder hen blijkt dus ook de programmadirecteur televisie te zitten. Ricus Jansegers was programmadirecteur sinds 2014. Daarvoor bekleedde hij die functie ook al bij het toenmalige VT4 en werkte hij in het buitenland.

Jansegers was nog een 'ouderwets' programmadirecteur. Hij was goed in het invullen van klassieke programmaschema's en het beheren van budgetten. DPG Media geeft al langer aan meer te willen inzetten op video en streaming en minder op klassieke, lineaire, televisie. Algemeen directeur radio en tv Dirk Lodewijckx neemt de taken van Jansegers voorlopig over tot er een opvolger is gevonden.

In Het Nieuwsblad zegt Ricus Jansegers dat hij 'met hart en ziel voor de zenders heeft gewerkt' en dat het 'na 6 mooie jaren nu tijd is voor iets anders'.

Bron: Het Nieuwsblad