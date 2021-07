Primeur voor de Belgische televisie! Topchef Ottolenghi op njam!

Begin maar alvast te watertanden, want vanaf zondag 18 juli kan je op njam! kijken naar de programma's van Yotam Ottolenghi. De populaire IsraŽlisch-Britse kok is momenteel een van de meest invloedrijke hedendaagse chefs ter wereld.

Zijn tv-programma’s zijn een wereldwijd succes, maar werden tot op heden nog nooit uitgezonden in België. Njam! brengt daar met trots verandering in en brengt de wereldster voor het eerst naar de Belgische televisie.

Wie is Yotam Ottolenghi?

Ottolenghi is de zoon van een Italiaanse vader en Duitse moeder. Hij groeide op in Israël maar woont sinds 1997 in Londen, waar hij intussen 7 succesvolle restaurants uitbaat. Van 1996 tot 2010 schreef hij columns en recepten voor het Britse dagblad 'The Guardian’. Als auteur heeft hij inmiddels ook al 8 bestsellers uitgebracht, waaronder 'Plenty', 'Simple' en 'Flavour'. Hoewel hij als chef nooit eerder op de Belgische televisie te zien was, is hij ook in België razend populair. Bij zijn laatste bezoek aan België waren de tickets voor zijn boekvoorstelling in enkele minuten uitverkocht. In 2017 won Yotam Ottolenghi de Johannes van Damprijs, een internationale oeuvreprijs voor een buitengewone bijdrage aan de verspreiding van kennis van de internationale gastronomie. Hij leerde de wereld kennismaken met de Midden-Oosterse keuken, die hij zelf omschrijft als 'informeel' en 'vol smaak en kleur'.

Mediterraans feest

Vanaf 18 juli starten de uitzendingen van 'Ottolenghi's Mediterranean Feast' op njam!. Hierin toont de chef hoe je van elk gerecht een (Oost-)Mediterraans feest kan maken. Hij neemt ons mee naar verschillende landen en eilanden in het Middellandse Zeegebied.

Hij begint zijn reis met het verkennen van de wilde, ruige schoonheid van Sardinië en Corsica, alvorens af te dalen naar de Balearen en het met amandel bedekte eiland Mallorca, om dan vervolgens verder te reizen naar het dromerige eiland Kreta. Ook Marokko, Turkije, Tunesië en zijn thuisland Israël passeren de revue.

Tijdens zijn reis ontmoet Yotam tal van professionele chef-koks en lokale voedselhelden. Naast een culturele en culinaire ontdekkingstocht is dit voor hem ook een persoonlijke reis van inspiratie, die de aanzet geeft tot nieuwe smaken in zijn eigen recepten.

Ook op de website van njam! kan je binnenkort terecht voor recepten van Yotam Ottolenghi.

Vanaf 18 juli, elke zondag om 10.30, 15.30 en 23.00 op njam!