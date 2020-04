Populaire Ketnet Junior-serie 'Uki' viert 10de verjaardag

Foto: Ketnet Junior - © VRT 2020

Vrijdag 3 april is een bijzonder dag voor 'Uki', want dan is de gele hartendief van de peuters en kleuters (en hun ouders en grootouders) uit de gelijknamige populaire Belgische animatieserie jarig.

Dit jaar wordt het een extra bijzonder feest, want 'Uki' viert zijn 10de verjaardag en die gaat ook in volle coronacrisis niet onopgemerkt voorbij.

'Met Ketnet hebben we een toffe wedstrijd opgezet en in het komende jaar rollen we nog wat leuke acties uit, waarmee we de allerkleinsten extra gaan verwennen. Het voorbije decennium werd 'Uki' uitgezonden in meer dan 50 landen, waaronder uiteraard België, maar ook Engeland (BBC), Italië, Canada, Scandinavië, Portugal, Brazilië, Taiwan en zelfs Iran. De kracht van de 3D-animatie zit verweven in 52 afleveringen van elk 5 minuten die een soft-educatief karakter hebben en die opgebouwd zijn rond Uki en zijn speelkameraden: Konijn, Eekhoorn, Schildpad, Egel, Eend en de dansende bloempjes. In de serie wordt niet gesproken maar de stemmige muziek verwoordt prachtig de gevoelens en bedoelingen van de personages. Uki is eigenlijk de verpersoonlijking van een kleuter die elke dag z’n kijkertjes bij de hand neemt en iets nieuws ontdekt.

'Net als het Nederlandse RTL TeleKids, blijft Ketnet 'Uki' regelmatig uitzenden op televisie, en dit al 10 jaar lang. Alle afleveringen zijn online en in de Ketnet Junior-app beschikbaar. Het YouTube-kanaal heeft inmiddels meer dan 47.000 volgers en de 117 video's zijn op verschillende kanalen inmiddels goed voor meer dan 200 miljoen views. Naast de uitgebreide, succesvolle merchandising, krijgen we regelmatig de vraag of er ook een theatervoorstelling komt en dat is iets waar we zeker nog voor openstaan', zeggen Theo De Roeck en Peter Decraene, de mannen achter het 'Uki'-verhaal.

'De uitzendingen waren nauwelijks begonnen of we waren met 'Uki' door het befaamde internationale vakblad 'KidScreen' al genomineerd voor een award in de categorie 'beste geanimeerde serie voor kleuters', waardoor we met de serie echt een vliegende start namen', zegt Peter Decraene, die samen met Theo De Roeck (Topfloor), de Gentse animatiestudio Creative Conspiracy, Universal Music en Ketnet mee aan de wieg stond van het verhaal.

'Zowel Universal als BBC zorgden voor de wereldwijde distributie en in een mum van tijd veroverde 'Uki' de peuter- en kleuterharten. Onze gele vriend straalt een vriendelijke positiviteit uit en dat wordt erg gewaardeerd door zowel de kinderen als de ouders. De band tussen Uki en z’n vriendjes is puur en hartverwarmend. Ook de natuur is een belangrijk gegeven in de reeks en we zijn bewust weggebleven van drukke omgevingen, voertuigen en snelle actie, met de bedoeling een rustige, tijdloze en vertrouwde omgeving te creëren voor de jonge kijkertjes. Daarom ook duurt elke aflevering maar 5 minuten en zijn ze opgebouwd rond een vaste structuur van opstaan en gaan slapen zodra de zon ondergaat, en Uki gelukzalig indommelt in zijn bloempje. Het soft-educatieve karakter van de reeks vertaalt zich in het puzzelen, de muziek en de denkspelletjes die erin verwerkt zitten. Uki praat niet, maar door de manier waarop hij interageert met de camera, betrekt hij de jonge kijkertjes bij z’n avonturen. Ze mogen meepuzzelen en nadenken hoe hij losgeraakt wanneer hij vastzit. Door de jaren heen hebben we prachtige reacties gekregen van ouders wereldwijd. De mooiste kwam van een vader in Italië die ons vertelde hoe Uki hen in staat stelde om vooruitgang te boeken in de communicatie met hun autistisch zoontje. Hartverwarmend.'

Succesvol Belgisch exportproduct

De voorbije 10 jaar was 'Uki' in meer dan 50 landen op televisie te zien en werden er massaal DVD’s, knuffels, brooddozen, boeken, kledij, fopspenen en nog een resem merchandise varianten verkocht. 'De opkomst van het internet zorgde enerzijds voor een terugval van de dvd verkoop, maar anderzijds bereikten we met YouTube een nieuwe doelgroep. Momenteel zit het officiële Uki kanaal aan meer dan 47.000 subscribers en 117 video’s. Andere mensen en kanalen delen de videos en zo zitten we al aan meer dan 200 miljoen views. De aflevering Sneeuwkonijn is met 7,6 miljoen views de populairste, gevolgd door die met 'Schildpad op wielen' (5,7 miljoen) en ‘Waar is de cake? (5,3 miljoen). Met uitzendingen in meer dan 50 landen is 'Uki' de voorbije 10 jaar een sterk Belgisch exportproduct gebleken. We zijn er nog steeds trots op dat BBC één van de eersten was om het uit te zenden en dat onze eigen Ketnet ook in Vlaanderen van Uki een blijver heeft gemaakt', zegt Theo De Roeck.

Ketnet

Ook bij Ketnet is 'Uki' na al die jaren nog één van de smaakmakers en aanwezig in het Ketnet Junior uitzendschema en op ketnet.be en in de Ketnet Junior app. Aanbodsverantwoordelijke en Ketnetpsychologe dr. Telidja Klaï: ''Uki' behoort al een 10tal jaar tot de Ketnet Junior familie en daar zijn we heel erg blij om. Uki past volledig binnen de waarden van Ketnet omdat het verrassend, positief, grappig en bijzonder ontspannend is. Het feit dat 'Uki' vele facetten van de ontwikkeling van peuters stimuleert, is een absoluut pluspunt. Daarenboven is de design heel erg mooi, tijdloos, met een prachtig kleurenpallet dat nooit vervaagt of verveelt. Wat ons betreft, blijft 'Uki' een pareltje.'



Theater

'Door het sterke tijdloze karakter van de 52 afleveringen is er voorlopig geen noodzaak om er nieuwe te ontwikkelen. De voorbije jaren kregen we wel regelmatig vraag naar een theatervoorstelling. We zijn al lang aan het nadenken over hoe we zoiets zouden kunnen realiseren. Dat is niet evident, want door de smalle nek van Uki is de ontwikkeling van een Uki-pak voor een acteur geen optie. Als we daar een gepaste oplossing voor vinden én als blijkt dat er interesse zou zijn bij de theaterproducenten, dan hebben we daar zeker oren naar. De interesse bij de peuters, kleuters, hun ouders en grootouders is er in ieder geval, dus wie weet kunnen we dat in de komende jaren nog realiseren. Maar eerst vieren we zijn 10de verjaardag', zegt Peter Decraene.