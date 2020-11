Philippe Geubels niet meer onder contract bij RTL 4

Foto: Eén - © VRT 2019

Komiek Philippe Geubels heeft geen exclusiviteitscontract meer bij de Nederlandse commerciële zender RTL 4. Dat bevestigt hij zelf in Het Laatste Nieuws. De reden is niet ver te zoeken. De zender heeft het financieel moeilijk door de coronacrisis.

Geubels begint vanavond op Eén met zijn nieuwe programma 'Geubels en de Hollanders'. Dat programma is ook te zien op RTL 4. En dat is meteen zijn (voorlopig) laatste wapenfeit voor onze Noorderburen. Want het exclusiviteitscontract tussen de komiek en zender RTL 4 wordt niet verlengd. De zender moet omwille van de coronasituatie keuzes maken om financieel gezond te blijven en dus is besloten om het contract met Geubels niet meer te verlengen.

Philippe Geubels blijft wel nog exclusief aan de VRT verbonden. In Het Laatste Nieuws meldt hij dat hij het verlies van zijn Nederlands contract 'niet zo erg' vindt. Geubels was al een tijdje op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en privé en hij kijkt er naar uit om meer bij zijn gezin te kunnen zijn.

Bron: Het Laatste Nieuws