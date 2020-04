Philippe Geubels danst op de wc! (VIDEO)

Foto: Eén - © VRT 2019

In deze coronatijden zit iedereen in zijn kot, ook Philippe Geubels. Samen met Michael Schack maakte hij een lied om iedereen een hart onder de riem te steken.

'Het is niet omdat we allemaal thuis zitten, dat we niet meer kunnen feesten', klinkt het. Samen met drummer Michael Schack maakte hij een knalsong, de perfecte soundtrack om het huis op stelten te zetten. Even een dipje tijdens deze lockdown, laat Geubels uit je luidsprekers knallen.







