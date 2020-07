Peter Van de Veire laat vanaf 3 augustus dagelijks 'Het Rad' draaien

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

'Mag ik een klinker kopen, Peter?'. Dat kan vanaf maandag 3 augustus weer naar hartenlust, want 'Het Rad' is terug van weggeweest. Van maandag tot donderdag laat presentator Peter Van de Veire dagelijks drie kandidaten aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en vooral om prachtige prijzen te winnen.

De langslopende gameshow allertijden krijgt daarvoor wel een stevige update. Eentje zonder nineties-blingbling, maar wel met een nieuw rad, een nieuw logo, een premium prijzenwinkel, bekende assistenten én een nieuwe begintune gemaakt door de succesvolle Limburgse top-dj en hitmachine Regi Penxten. Regi nam de iconische intro onder handen om 'Het Rad' volledig 2020-proof te maken.

Regi: ''Het Rad Van Fortuin' was hier voor het eerst op tv in 1976, mijn geboortejaar. Ik ben dus volledig opgegroeid met het programma. Het was gewoon zalig om nog eens terug te gaan naar mijn kindertijd en in de studio te duiken voor een 2.0-versie van de begintune. Het zou tof zijn als deze remake even legendarisch wordt als 44 jaar geleden.'

Bekijk de generiek van 'Het Rad' hier!

Bekende assistenten en een 'Premium' prijzenwinkel

Het oerconcept blijft bewaard, maar het nieuwe, eigentijdse 'Rad' van VIER krijgt wel verschillende bekende assistenten: in plaats van een vaste assistente wordt Peter elke aflevering geflankeerd door een nieuw bekend gezicht. De 'assistent van de dag' tovert niet alleen de letters tevoorschijn, hij of zij geeft ook enkele thema’s en onderwerpen aan in de vragenrondes.

'De Winkel' kan natuurlijk niet ontbreken. Die staat traditiegetrouw vol met prachtige prijzen, waar iedereen al lang van droomde, maar nooit durfde te kopen. Van een auto tot een Dinner in the Sky of zelfs een geheimzinnige surprise box, alles is mogelijk. In de finale krijgt één kandidaat bovendien de mogelijkheid om te shoppen in een prijs te winnen uit de 'Premium'-afdeling van de winkel. Hier bevinden zich verschillende hoofdprijzen om 'U' tegen te zeggen.