Paaspauze! Dit brengen de VRT-zenders extra voor kinderen en jongeren

Tijdens de coronacrisis zitten we meer in ons kot dan ons lief is. Nu komt er ook nog een extra lange paasvakantie. Daarom brengen Ketnet, MNM, VRT NU en de andere VRT-merken heel wat acties en programma's voor en over kinderen en jongeren. Zo vullen we de volgende weken extra leuk én zinvol in voor de jongere generaties, van peuters tot pubers.

Knutselen, zingen en op pad met Sarah & Ridder Muis

De allerkleinsten kunnen terecht bij Ketnet Junior. Door Sarah knutselt en Sarah zingt kan je samen met je peuter en kleuter aan de slag. Er zijn ook nieuwe luistertochten van Ridder Muis waarin die je kind meeneemt naar de middeleeuwen en leuke, grappige en onverwachte weetjes meegeeft. Peuters en kleuters kunnen altijd terecht bij Ketnet Junior, ’s ochtends via het Ketnet-kanaal, van 10u tot 18u30 op het kanaal van Canvas en steeds digitaal via de gratis Ketnet Junior-app en VRT NU.



De KetnetBand en Zita Wauters swingen de vakantie in

Ketnet zet tijdens de extra lange paasvakantie volop in op interactie met de kinderen. Op woensdag 31 maart vindt er een interactieve virtuele paaszoektocht plaats. In ‘Ei-land: next level’ is de hulp van de kinderen via de Ketnet-app nodig om het Gouden Ei te vinden. Op vrijdag 2 april kunnen Ketnetters van thuis uit genieten van een live concert van De KetnetBand. Via de Ketnet-app kunnen ze de bandleden ook bestoken met vragen en dansmoves. Zita Wauters verrast vanaf 7 april elke woensdag van de paasvakantie met een nieuwe afleveringen van Zita Zieta Zitten.



Parkouren met Hoodie, Zweten met Zeger, films en sprookjes

Voor de lagereschoolkinderen kunnen we ook al verklappen dat de spannende reeks Hoodie gewoon doorloopt, de hele paasvakantie lang. Zelf parkouren? Dat kan door de tutorials van Hoodie himself. Nog meer beweging biedt 'Zweten met Zeger', dancetutorials van '#LikeMe' en box battles met 'Campus 12'.



Elke dag een nieuwe film in Ketnet Cinema.

Je vindt de films online en telkens om 8u30 op tv, van Molly Monster op maandag 29 maart tot Nachtwacht: De poort der zielen op zondag 18 april. Ontdek ook de mooiste Sprookjes van Grimm en andere programma’s vol ontspanning, beweging, escapisme en humor.



Radio 2: Kindvriendelijke paaszoektochten in Limburg en West-Vlaanderen

Van zaterdag 3 tot en met zondag 18 april kan iedereen deelnemen aan de Radio 2 paaszoektochten in Bree, De Panne, Maasmechelen en Roeselare. Langs het parcours van elke zoektocht (telkens zo'n 4 à 5 kilometer) staan 8 paashazen. Zij vertellen elk een stukje van het verhaal en geven de jongste speurders een kleine opdracht. Bordjes met paaseieren wijzen de deelnemers de weg. Via de Radio 2-app kan je ook de audio-instructies volgen. Meer info over de Radio 2 paaszoektochten vind je op radio2.be.



Bekende en onbekende jongeren in podcast- en videoreeksen

In de nieuwe podcastreeks 'Het zelfportret' onderzoekt Laura Govaerts hoe tevreden bekende en onbekende jongeren zijn over hun uiterlijk. Ze zeggen openlijk hun gedacht over hoe ze naar zichzelf kijken. Onder meer Jonatan Medart, Shania Gooris, Nora Dari, Anouck Luyten en Regi praten over hun gezicht, lichaam, onzekerheden en dat lichaamsdeel waar ze trots op zijn. Alle 6 afleveringen van ‘Het Zelfportret’ vanaf 6 april op mnm.be en jouw podcastplatform.



Extra video’s in de reeks 'De eerste keer'.

Daarin ontdekken jongeren iets wat ze nooit eerder meemaakten. Dorianne Aussems, DJ van Generation M is het gezicht van de reeks. Tijdens de paasvakantie komen er video’s over de eerste keer make-up, de eerste keer een SOA en de eerste keer mediteren. Ontdek de video’s op MNM.be en via de MNM app.



Eind 2020 maakte Dorianne een andere videoreeks die bijzonder de moeite loont om via dezelfde kanalen te herontdekken: 'Nu is Ooit'. Oprechte, ontroerende verhalen van vier jongeren die allemaal iets of iemand hebben moeten loslaten. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Bekijk de gloednieuwe videoreeks voor en door jongeren.



De Teens op MNM

Tijdens de tweede week van de paasvakantie dompelt MNM je onder in de Teens, het muzikale decennium van 2010 tot 2020. Toen veroverden sterren als Justin Bieber, Dua Lipa, Stromae, Taylor Swift en One Direction de wereld. Via de MNM app kan je jouw favoriete songs uit de Teens doorsturen, op MNM hoor je de hele week de Tien Minuten Teens van de MNM-luisteraars.



'The Masked Party' van MNM

De apotheose van de verlengde paasvakantie komt er voor jongeren op vrijdag 16 april, net voor de scholen terug open gaan. Dan lanceert MNM The Masked Party samen met het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. The Masked Party is een technologisch verbluffend digitaal evenement. Veel wil MNM daar nu nog niet over verklappen, maar wel al dit: The Masked Party wordt een topfeest met leuke artiesten waarop alle jongeren welkom zijn. Je komt er meer over te weten op vrijdag 2 april, op MNM natuurlijk.



En tussendoor: bingen geblazen via VRT NU!

Het jongerenaanbod op VRT NU is ondertussen groter dan ooit. Ontdekte je bijvoorbeeld de MNM-reeks 'Bathroom stories' al? 'Bathroom stories' draait rond beste vriendinnen Flo en Isa, twee millennials die gaan samenwonen. Ze besteden veel tijd in de badkamer, want daar werkt de wifi van de buren het best. Het is hun meest intieme plek, waar ze zichzelf en af en toe ook anderen pas écht leren kennen.



Wie zich graag verdiept in complexe vragen, kan terecht bij de Universiteit van Vlaanderen. Op VRT NU vind je niet minder dan 285 afleveringen met telkens een heldere uitleg van een klein kwartiertje.



Via VRT NU kan je ook de leukste Eén-reeksen van dit moment bekijken. Zoals 'Thuis' natuurlijk, maar extra interessant voor jongeren zijn ook '#weetikveel', waarin Kobe Ilsen heel veel bijleert over interessante vragen, en 'De klas'.