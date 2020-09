Otto-Jan Ham zoekt kandidaten voor de derde editie van 'De Campus Cup'

Het was voor de studenten van universiteiten en hogescholen vorige week niet alleen een blij weerzien met hun proffen, docenten en medestudenten. Ze kregen bij de start van het nieuwe academiejaar meteen ook Otto-Jan Ham op bezoek.

Die gaf daarmee het startschot voor de derde editie van 'De Campus Cup' en roept de Vlaamse studenten op om zich in te schrijven voor de populaire studentenquiz van Canvas. Dat kan door te surfen naar canvas.be/doemee.



Bekijk de aankondiging van Otto-Jan hieronder.



Memorabele finale

Begin juli zagen we hoe de studenten van het Gentse Conservatorium in een zenuwslopend finale de maat namen van de opleiding Drama van de Luca School of Arts. En zo verhuisde de wisselbeker van de bibliotheek van de Gentse faculteit Rechtsgeleerdheid (die de eerste editie wonnen) naar ... HOGENT.



Het was een memorabel hoogtepunt van een uitzonderlijk academiejaar. Door de coronacrisis bleven aula’s en leslokalen leeg, en onderwijs op afstand werd de norm. Ook in 'De Campus Cup' moesten studenten, proffen en docenten het zonder publiek en mét plexiglas doen. Hoe dit academiejaar zal verlopen, blijft onvoorspelbaar, maar wat wel 100% zeker én veilig is: studenten kunnen zich opnieuw inschrijven voor 'De Campus Cup'.



Gemengde teams in nieuwe reeks

'Ik begin nu aan mijn derde jaar Campus Cup en hoop dus de graad van bachelor in de quizmasterwetenschappen te behalen. Ik ga me daar helemaal voor smijten. En ik hoop van de quizteams hetzelfde!'



Voor de derde editie van De Canvas Cup zoekt Otto-Jan uitsluitend gemengde teams. Een team bestaat uit vier spelers, waarvan maximaal twee van hetzelfde geslacht (M/V/X).



De andere inschrijvingsvoorwaarden blijven onveranderd: een team is samengesteld uit studenten van een Vlaamse hogeschool of universiteit die dezelfde opleiding volgen. De maximumleeftijd is 26 jaar.



Inschrijven kan dit academiejaar via een handige QR-code, de streepjescode die sinds Corona weer helemaal terug is. Of via Canvas.be/doemee.



In de loop van het najaar vinden de selecties plaats. De 34 ploegen die cum laude slagen voor dat 'ingangsexamen', nemen het op het einde van het academiejaar onder leiding van Otto-Jan Ham tegen elkaar op in de tv-aula van Canvas.



Onderscheiding voor 'De Campus Cup'

Het tweede seizoen van 'De Campus Cup' haalde dit voorjaar gemiddeld 328.000 kijkers (4+ live+7). Dat is een stijging met 22% tegenover de eerste reeks vorig jaar, toen er gemiddeld 268.000 kijkers waren. Met een gemiddeld marktaandeel van 16,5% zat Canvas in het tijdslot van 'De Canvas Cup' bijna op gelijke hoogte met VTM (17%) en Eén (18%).