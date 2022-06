Oscar is 'De Leukste Hond Van Vlaanderen'

Deze namiddag gingen Joe-DJ's Raf Van Brussel en Rani De Coninck samen met Julie & Jacques Vermeire, juryleden van dienst, op zoek naar de gekste, de schattigste, de meeste elegante, kortom: De Leukste Hond Van Vlaanderen.

Vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur zakten ze samen met de genomineerde viervoeters af naar het Bleyckhof in Ranst voor een spetterende awardshow. Uit acht verschillende categorieën werd telkens een winnaar verkozen. Oscar won niet alleen in de categorie 'Beste Duo', maar ging ook lopen met de eretitel van 'De Leukste Hond Van Vlaanderen'.

Beste Duo én Leukste Hond Van Vlaanderen: Oscar - Border Collie - Zele

Al twee jaar lang kan Femke uit Zele met al haar problemen bij deze lieve viervoeter terecht. Naast een therapiehond is Border Collie Oscar ook hét danstalent van Zele. Wanneer mensen hem aandacht geven, danst hij enthousiast de samba met zijn achterwerk.

Naast Oscar vielen ook zeven andere viervoeters welverdiend in de prijzen:

Puppy Love: Viggo - Duitse Staander - Zaventem

De vijf maanden oude Viggo, een Duitse Staander, ging met de schattigste titel lopen. Deze viervoeter heeft zeker en vast puppystreken: rondslingerende sokken zijn niet veilig in zijn buurt. Naast een kleine pikkedief is Viggo ook een hartendief. Eén blik met zijn schattige, doordringende ogen en je bent instant verliefd. Viggo gaat graag dicht tegen zijn baasje Marleen aanliggen, waardoor zij nu geen last meer heeft van koude voeten.

Mooiste adoptieverhaal: Jack - Springer Spaniel - Ieper

Jack werd op éénjarige leeftijd volledig uitgehongerd langs de weg teruggevonden. Twaalf jaar later is hij dankzij baasje Shaline een enthousiaste en gelukkige familiehond. Deze twee hebben elkaar leren vertrouwen en zijn nu twee pootjes op één buik. Jack doet niets liever dan gek doen met zijn warme gezinnetje uit de Westhoek.

Beste lookalikes: Mokka - Dwergpoedel - Gent

Mokka is nog maar elf weken oud, maar lijkt nu al sprekend op haar baasje Nane uit Gent. Het zijn twee lieve rosse krullebolletjes en ook qua karakter lijken ze erg op elkaar. Het zijn geen katjes, euh, hondjes, om zonder handschoenen aan te pakken: ze laten zich niet doen en hebben een sterke wil. Maar als ze slapen, zijn ze wel heel schattig.

Best vocal performance: Torres - mix - Kapelle

Op driejarige leeftijd werd deze lieve knuffelbeer verwaarloosd achtergelaten, maar vier jaar geleden vond hij zijn gouden nestje in Kapellen. Naast een echte hartendief is Torres ook een heus zangtalent. Wanneer baasje Lou een liedje repeteert, zingt hij maar al te graag mee. Lou is dan ook apetrots op zijn zingende viervoeter.

Gekste hond: Flanel - Husky - Maasmechelen

Deze fluffy Husky met hemelsblauwe ogen is al acht jaar lang de zotste knuffelaar van Maasmechelen. Flanel is een dame met smaak die verzot is op een goeie pint. Geef je haar een leeg flesje Duvel, dan zal ze het oplikken tot de allerlaatste druppel. Wie weet heeft ze dat wel van haar baasje Lisianne geleerd.

Mister Elegantie: Maurice - Koningspoedel - Middelkerke

Maurice is al 3 jaar lang dé people lover die alle harten steelt in zijn hometown Middelkerke. Als zijn baasje Eva hem ergens mee naartoe neemt, dan maakt Maurice meteen duidelijk dat hij in het middelpunt van de belangstelling wil staan.

Strafste Hond: Royco - Golden Retriever - Meerhout

Royco heeft niet alleen een snoetje om bij te smelten, hij is ook nog eens de strafste hond van Vlaanderen. Hij is de rots in de branding voor zijn baasje Tim. Royco is dan ook niet zomaar een hond, hij is een ervaren assistentiehond. Beschouw deze bekroning gerust als een lifetime achievement award voor Royco en bij uitbreiding alle assistentiehonden in Vlaanderen.