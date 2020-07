Opnames nieuwe VIER-reeks 'Grond' van start

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Na een lange periode van lockdown en onzekerheid zijn de opnames van de nieuwe Vlaamse VIER-fictiereeks 'Grond' opgestart in Brussel. Gewapend met handgel en mondmaskers zijn regisseurs Adil El Arbi, Bilall Fallah, Mathieu Mortelmans en het ganse productieteam na enkele testdraaidagen ondertussen volledig up and running.

Cast en crew moeten zich wel houden aan de strikte veiligheidsmaatregelen om alles coronaproof te houden. Zo staan er de komende periode alvast geen massa- en intieme (liefdes)scènes gepland. 'Grond' zal in 2021 te zien zijn op VIER.

Adil & Bilall: ''Grond' vertelt een actueel verhaal dat heel herkenbaar is voor ons aangezien we moslims en Marokkanen zijn, maar het heeft tegelijkertijd ook een universeel karakter omwille van de thematiek van familie en verlies. We zijn blij terug in België te kunnen draaien na ons avontuur in Hollywood. We hebben een topcast, we hebben een supergoed scenario en hebben gewoon echt megaveel goesting om eindelijk met 'Grond' te beginnen. Het jeukt om terug op een set te staan en ons ding te doen in de city where it all started: Brussel.'

Het verhaal

Wie als moslim in België het loodje legt, zadelt zijn nabestaanden op met een groot dilemma: waar moet hij of zij begraven worden? Hier of in het land van herkomst? Wanneer Ishmael – Smile voor de vrienden – het repatriëringsbedrijf van zijn vader overneemt, lijkt hij dé oplossing voor het probleem te hebben gevonden: 'Als je moslims niet kunt begraven in de heilige grond in Marokko, dan halen we die grond toch gewoon naar hier…'. Een even eenvoudig als geniaal idee, maar zonder het te beseffen opent Smile hiermee de doos van Pandora.

Cast

De cast bestaat uit een brede mix van acteurs en actrices met o.a. Yassine Ouaich ('GR5'), Charlotte De Bruyne ('De Twaalf'), Barbara Sarafian ('Gevoel Voor Tumor'), Tom Vermeir ('De Twaalf'), Reinhilde Decleir ('Beau Séjour'), Saïd Boumazoughe ('Patser'), Mourade Zeguendi ('Gina & Chantal'), Ahlaam Teghadouini ('Hoodie'), Dries Heyneman ('Bevergem'), Ward Kerremans ('Penoza'), Emilie De Roo ('16+') en Wannes Cappelle ('Bevergem').

Regie en -script

Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans zijn de regisseurs van dienst. Adil en Bilall verdienden hun strepen met enkele succesvolle producties in binnen- en buitenland zoals 'Black', 'Patser' en recent de Amerikaanse box office hit 'Bad Boys For Life'. Mathieu heeft heel wat ervaring met zowel Nederlandstalige als Franstalige producties zoals 'Unité 42', 'Gent West' en 'Vermist'. 'Grond' kon voor het script rekenen op Zouzou Ben Chikha, Wannes Cappelle en Dries Heyneman. Zij schreven onder andere ook 'Bevergem'.

'Grond' is een productie van het Gentse productiehuis Lunanime in opdracht van VIER en Telenet en in coproductie met het Belgische Los Morros, het Nederlandse Big blue en Waalse Dragon Films. Internationaal wordt er samengewerkt met Netflix, de internationale sales is in handen van Dynamic Television. De reeks kwam tot stand met de steun van Creative Europe - Media Programme of the European Union, VAF/Mediafonds, Screen Brussels en de Belgische Tax Shelter voor filmfinanciering.

'Grond' gaat in wereldpremière op VIER in 2021 en nadien ook op Telenet. Netflix covert de rest van de wereld en zal de reeks op latere datum ook in België aanbieden.