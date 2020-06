Opnames 'Familie' hervat: zo zag de eerste draaidag eruit

Foto: VTM © DPG Media 2020

Met de nodige veiligheidsmaatregelen, mondmaskers en vooral énorm veel goesting werden vandaag, dinsdag 2 juni, de opnames van 'Familie' hervat. Een aantal acteurs zakte voor het eerst sinds de lockdown midden maart af naar de studio's in Lint, waar de nieuwe afleveringen vanaf vandaag worden ingeblikt.

Die afleveringen zullen na de zomer bij VTM te zien zijn. De heropstart verliep vlekkeloos en in de meest veilige omstandigheden. De acteurs waren vooral opgelucht en vol enthousiasme om er na een lange coronapauze terug in te vliegen.



Kürt Rogiers (Lars), Sandrine André (Véronique), Peter Bulckaen (Mathias), Caroline Maes (Mieke), Janine Bischops (Brigitte), Werner De Smedt (Rudi), Jan Van den Bosch (Zjef), Marianne Devriese (Iris), Maxime De Winne (Quinten) en Hilde Van haesendonck (Jenny): allemaal werden ze vandaag na 3 maanden lockdown terug op de set van Familie verwacht. De decors van de dag waren de Foodbar en Wolff & Bos, waar de voorbije dagen alles in gereedheid werd gebracht om de eerste opnames coronaproof te hervatten. Mét mondmasker, handgel en social distancing, behalve voor een beperkt aantal acteurs die een ‘circle of trust’ vormen en daarbij 1 collega toelaten in hun bubbel. Scènes waarbij de ‘circle of trust’ wordt toegepast waren er op de eerste draaidag nog niet. Die gebeuren morgen voor het eerst met acteurs Werner De Smedt en Jan Van den Bosch, die net zoals bijvoorbeeld Kürt Rogiers en Sandrine André een bubbel vormen.



'De kop is eraf en we zijn enorm blij dat we vandaag terug van start zijn kunnen gaan met de opnames', aldus creative producer Wim Feyaerts. 'Het was voor iedereen een enorm blij weerzien en de goesting om er weer in te vliegen is groot. De nieuwe situatie op de set is natuurlijk even wennen, maar we zijn bijzonder tevreden over hoe de eerste draaidag tot nu toe is verlopen. Met maximale veiligheid en maximaal enthousiasme. Het is mooi om te zien hoe het hele team samen voor ‘onze Familie’ zorgt.'



Check de vlog van acteur Jan Van den Bosch

Acteur Jan Van den Bosch, die in 'Familie' Zjef speelt, maakte van de eerste draaidag gebruik om een vlog bij te houden en zo een inkijk te geven in hoe het er op de set aan toeging.





