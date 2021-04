Opnames derde reeks '#LikeMe' van start met nieuw jong talent en nieuwe Nederlandstalige klassiekers!

Goed nieuws voor de fans van de muzikale Ketnet-reeks '#LikeMe'! Niet alleen starten volgende maandag de opnames van het derde seizoen, maar in afwachting van de nieuwe reeks kunnen liefhebbers binnenkort ook zelf de wereld van '#LikeMe' betreden via de gloednieuwe belevingsexpo 'Smile #LikeMe'.

Ook het derde seizoen staat garant voor fantastische nieuwe covers van Nederlandstalige klassiekers die generaties verbinden en een brug slaan tussen de muziek van vroeger en nu. Kleppers uit het culturele erfgoed als 'Dansen voor jou' van Isabelle A & 'Laat me' van Ramses Shaffy zorgen gegarandeerd voor meezingmomenten bij jong en oud.

Er staan niet alleen nieuwe liedjes op het programma, maar ook nieuwe acteurs. Want naast de vaste jongerencast doen enkele nieuwe talenten hun intrede. Zo duiken Lotte De Clerck (21j, Kalmthout), Emanoel Nascimento Borges (23j, Antwerpen) en MNM-dj en Familie-gezicht Aaron Blommaert (18j, Aalst), die we ook nog kennen uit 'Ketnet Musical' en 'Wie Wordt Wrapper', op in dit nieuwe seizoen. Uiteraard is ook de vertrouwde volwassen cast weer van de partij met Jeroen Van Dyck, Janine Bischops, Gunther Levi, Sven De Ridder, Hugo Sigal, Vincent Banic en Slongs.

Het verhaal

De zomer zit er bijna op, en iedereen lijkt opgeladen voor een nieuw schooljaar. Caro en Vince keren terug van een zalige tijd op 'planeet Varo', verliefder dan ooit. En toch lijken hun werelden soms ver uit elkaar te liggen. Caro worstelt met de liefde en met zichzelf. In het kielzog van een nieuwe leerling op het SAS waagt ze zich aan nieuwe avonturen. Haar rebelse daden leiden tot chaos op school, en conflict met de vrienden. De goedlachse en altijd vrolijke Yemi krijgt het zwaar te verduren, wanneer Dennis, een lid van het rugbyteam, hem heimelijk begint te pesten en zijn vriendschap met Maria en Caro uit elkaar valt. Ook Camilles leven neemt een drastische wending

Heel wat om naar uit te kijken dus. Al is het wel wachten tot januari 2022 om het resultaat op Ketnet te kunnen bekijken. Maar niet getreurd, want in tussentijd staat 'Smile #LikeMe' op het programma. In deze allereerste belevingsexpo van '#LikeMe' kunnen jong en oud letterlijk de muzikale leefwereld van Caro en haar vrienden binnenwandelen. Fans ontdekken er de leukste decors met beleving uit de populaire Ketnet-reeks. Ga op de foto op de trappen van het SAS, speel een romantische scène met Vince na of dagdroom samen met je vrienden op het bankje aan de Schelde... Er is voor ieder wat wils.

'Smile #LikeMe' is een samenwerking tussen Ketnet, VRT, Fabric Magic en CityCubes. De belevingsexpo loopt van 1 mei tot en met 30 september 2021 in de Stadsfeestzaal te Antwerpen. Tickets & info op SmileLikeme.be.

Het derde seizoen van '#LikeMe' zal te zien zijn vanaf januari 2022 op Ketnet, Ketnet.be, in de Ketnet-app en op VRT NU.