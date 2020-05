Opnames 'Château Planckaert' gaan gewoon door

Zowat alle Vlaamse tv-programma's voelen de coronacrisis, maar dat geldt niet voor 'Château Planckaert'. Die reeks komt zoals voorzien dit najaar op Eén.

In 'Château Planckaert' trekt de familie van ex-wielrenner Eddy Planckaert naar Frankrijk om er een oud kasteel te renoveren tot een moderne chambre d’hôte. Omdat de opnames bij onze zuiderburen reeds achter de rug zijn, komt de reeks niet in het gedrang. 'Momenteel filmen we bij de familie Planckaert thuis, in België', laat de VRT weten. 'We houden uiteraard rekening met de maatregelen in verband met het coronavirus en alles gebeurt op een veilige manier.'



De VRT bekijkt of en wanneer ze de opnames in Frankrijk weer kunnen hervatten, maar ook zonder die beelden kan de reeks in het najaar gewoon uitgezonden worden.



