Opnames bijzondere Streamz WOII-docureeks 'Voices of Liberation' van start

De opnames van de documentaire reeks 'Voices of Liberation' zijn van start gegaan. Deze dynamische en visuele 11-delige docu, in een regie van Koen Mortier ('Engel', 'Ex-Drummer'), volgt aan de hand van persoonlijke verhalen de bevrijdingsroute die tijdens WOII werd afgelegd door de westelijke geallieerden.

Lokale hosts vanuit verschillende Europese landen begeleiden de afleveringen, zo zien we presentator/zanger Bart Peeters, acteurs Bouli Lanners ('De Patrick'), Géza Weisz ('All in the Kitchen') en Christian Berkel ('The Man from U.N.C.L.E.') en zangeres Bella Hay in de reeks.

Meer dan 75 jaar geleden na de bevrijding van Europa geeft 'Voices of Liberation' een impressie van die bevrijding via de stemmen van betrokken. De serie neemt de kijker mee naar de grootste militaire operatie uit de geschiedenis via mijlpalen als D-Day, Operation Market Garden en de Slag om de Schelde. Ze onderscheidt zich daarbij door haar zoektocht naar persoonlijke verhalen in plaats van militaire details. Via dagboek fragmenten, brieven en andere schrijfsels uit die tijd kan de kijker meevoelen wat de betrokkenen op die specifieke momenten, op die plaats voelden en meemaakten. Dat gaat soms om dingen die zelfs de meeste gespecialiseerde historici niet wisten over de bevrijding van Europa.

'Voices of Liberation' gaat voor de opnames terug naar plekken uit de bevrijdingsroute. Beeldmateriaal vanuit de oorlog wordt gecombineerd met beelden van nu, vanaf dezelfde plaatsen waar die beelden destijds gemaakt of ontdekt werden. De route die de schakel vormt, voert van Zuid Engeland waar de voorbereidingen al 1,5 jaar voor de bevrijding begonnen naar de stranden van Normandië, de Belgische Ardennen, de Zuid Oostelijke provincies van Nederland, het Duitse Hürtgenwald en Berlijn.

Elke aflevering wordt begeleidt door lokale hosts die allemaal een connectie hebben met WOII. Zo stierf de joodse opa van acteur Géza Weisz, ook acteur en ook luisterend naar de naam Géza, in een concentratiekamp in Auschwitz en was de grootvader van Bart Peeters een belangrijke speler in het verzet van Lier. Naast de feiten vertellen de hosts ook hun persoonlijke verhalen en geven zo het publiek een andere kijk op de gebeurtenissen.

'Voices of Liberation' wordt geproduceerd door CZAR Film & TV in coproductie met Streamz, Netflix, Interstellar en NL Film. De reeks werd gemaakt met de steun van Screen Flanders, de Belgische Tax Shelter en Netherlands Film Production Incentive. Dutch FilmWorks is verantwoordelijk voor de (internationale) verkoop. De serie zal volgend jaar te zien zijn op Streamz in Vlaanderen.