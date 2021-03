'Op Kot' verhuist naar Gent! 'Iedereen Beroemd' zoekt nieuwe studenten!

Foto: Eén © VRT 2020

'Iedereen Beroemd' maakt een nieuwe reeks 'Op Kot'. Niet langer in Leuven, wel in Gent! Studeer jij in Gent? Of ben je dat van plan? Zoek je nog een kot?

Maar vooral: zie jij het wel zitten een jaar lang voor televisie te vloggen over al je avonturen? Dan zoekt Eén jou! Schrijf je snel via dit formulier en wie weet ga jij in september wel 'Op Kot' met 'Iedereen Beroemd'!