Ontdek het sportief alternatief van Canvas: meer Sporza retro en 'Belga Sport'

We zouden momenteel sporthoogdagen moeten beleven: de voorjaarsklassiekers, de ontknoping van de nationale en Europese voetbalcompetities en straks de sportzomer met het EK voetbal, de Tour en de Olympische spelen. Helaas heeft het coronavirus door al dat moois een dikke streep getrokken. Maar Sporza laat de sportliefhebbers niet in de steek en zorgt voor een sportief alternatief.

Op Eén waren er al de retro-uitzendingen van de voorjaarsklassiekers en Canvas pikt die draad nu op met 'Sporza retro': Europees voetbal. Daarin kijkt Karl Vannnieuwkerke vier weken lang met twee analisten naar tot de verbeelding sprekende Europese clubwedstrijden van de voorbije decennia. Vanaf donderdag 7 mei om 21.25 uur.



Daarnaast is er vanaf maandag 4 mei, na afloop van 'De kleedkamer', een aflevering uit het rijke archief van 'Belga sport', ingeleid door een topsporter die een speciale band heeft met die aflevering.



Sporza Retro: Europees voetbal – vanaf donderdag 7 mei

In de maand mei, in normale tijden dé Europese topvoetbalmaand bij uitstek, duikt Sporza vier weken lang in de geschiedenis van het Europese clubvoetbal, op zoek naar de strafste en meest spectaculaire wedstrijden.



In de Sporza-studio herbeleeft Karl Vannieuwkerke samen met z'n gasten legendarische wedstrijden. In elke uitzending kijken zij naar de hoogtepunten van twee matchen, waarbij ten minste in een ervan een Belgische ploeg meespeelt. De gasten zijn Gert Verheyen, Frank Raes, Filip Joos en Wesley Sonck. Zij kiezen zelf welke wedstrijden ze willen terugzien en vertellen waarom. Ze plaatsen de wedstrijden in de context van de competitie en geven duiding en analyse.



In de eerste aflevering, op donderdag 7 mei, kiest Filip Joos voor een Brugs mirakel in ’87: de terugwedstrijd in de achtste finale van de Uefacup tussen Club Brugge en Borussia Dortmund (9 december 1987). Wesley Sonck gaat dan weer voor de terugwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League 2003: een onvergetelijk duel tussen het Real Madrid van Zidane en Ronaldo en het Manchester United van Beckham en Van Nistelrooy (23 april 2003).



In de tweede aflevering, op donderdag 14 mei, is het de beurt aan Gert Verheyen en Frank Raes. Gert kiest voor de spectaculaire Uefacupfinale van 2001 tussen Liverpool en het Spaanse Alavés (16 mei 2001). Frank Raes keert terug naar 1989 met de heenwedstrijd van de Europese Supercup tussen KV Mechelen (met onder meer Michel Preudhomme) en PSV (met onder andere Eric Gerets).



Nog meer wedstrijden om duimen en vingers bij af te likken in de volgende weken: Barcelona-Anderlecht (1989), AC Milan – Real Madrid (1989), West Ham – Anderlecht (1976), Atletico Madrid – Ajax (1997).



'Belga Sport' door de ogen van hedendaagse topsporters – vanaf maandag 4 mei

Ook na afloop van 'De kleedkamer' blijft Canvas terugblikken op grote momenten uit de Belgische sportgeschiedenis. Dat gebeurt met een selectie van afleveringen uit de onvolprezen reeks 'Belga Sport'. Die worden telkens ingeleid door een sporter van vandaag die een bijzondere reden heeft om te kiezen voor die specifieke aflevering.



In de eerste aflevering, op maandag 4 mei, kiest Greg Van Avermaet voor de documentaire Fred Deburghgraeve, één minuut in Atlanta uit 2011. In die aflevering van Belga Sport keert olympisch kampioen Fred Deburghgraeve terug naar het zwembad van Atlanta waar hij 15 jaar eerder, op 20 juli 1996 het goud won op de 100 meter schoolslag. De olympische gouden medaille van Fred Deburghgraeve in 1996 is bij uitstek een verhaal van toewijding en durf. Er zijn weinig topsporters in de Belgische geschiedenis die op het moment suprême zo’n zware favorietenrol torsten als deze West-Vlaming op de Spelen van Atlanta. Deburghgraeve, de vleesgeworden koelbloedigheid, beantwoordde evenwel aan alle verwachtingen. Mede daardoor was hij voor die andere olympische kampioen, Greg Van Avermaet, niet alleen een jeugdidool, maar ook een grote inspirator.



De week daarna, op maandag 11 mei, kiest een andere topwielrenner Yves Lampaert voor de documentaire Het EK Judo van 1997. Alleen goud is goed genoeg. Het lijkt een wat vreemde keuze, maar als kind was Yves Lampaert bezeten door judo, zo blijkt.

De documentaire uit 2017 blikt terug op de gloriejaren ’90 van het Belgische judoteam, onder impuls van Jean-Marie Dedecker. Hun verhaal begint eind jaren ’80. In de schaduw van judogrootheden Robert Vande Walle en Ingrid Berghmans stoomt Jean-Marie Dedecker een nieuwe, beloftevolle generatie klaar met onder meer Heidi Rakels, Gella Vandecaveye, Ulla Werbrouck en Harry Van Barneveld. Ze scoren op elk tornooi, maar de apotheose wordt het Europees kampioenschap 1997 in Oostende. De zes gouden en drie bronzen medailles van de Belgen op dat tornooi zijn tot op vandaag een record. Met getuigenissen van Jean-Marie Dedecker, Gella Vandecaveye, Ulla Werbrouck, Harry Van Barneveld, Inge Clement, Johan Laats, Heidi Rakels, Marie-Isabelle Lomba.



Vandaag maakt Remco Evenepoel indruk op de fiets, maar nog niet eens zo lang geleden maakte hij furore in de jeugdelftallen van Anderlecht. Toen was zijn grote idool Pär Zetterberg, Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij op maandag 18 mei graag teruggrijpt naar de 'Belga Sport'-documentaire Pär Zetterberg. Succes smaakt zoet uit 2017. Het verhaal van de Zweedse Belg Zetterberg is er een van vallen en opstaan, veel blessures en andere medische problemen, maar uiteindelijk ook grote successen. Hij was pas zestien toen hij naar Anderlecht kwam. Na een omweg via Charleroi pakte hij onder impuls van Johan Boskamp titels én individuele prijzen. Gouden Schoen, Profvoetballer van het jaar, hij won beide trofeeën meerdere malen. Hij miste het WK met Zweden door alweer een blessure, maar werd daarna nog diverse keren Belgisch kampioen. Met getuigenissen van Pär Zetterberg, Aad De Mos, Robert Waseige, Christian Karembeu, Johan Boskamp, Roger Vandenstock, Marc Degryse.

'Sporza retro: Europees voetbal', vanaf donderdag 7 mei om 21.25 uur op Canvas.

'Belga Sport', vanaf maandag 4 mei om 21.25 uur op Canvas.