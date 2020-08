Ontdek het najaar van Canvas

'Het najaar van Canvas is er een om fier op te zijn', zegt netmanager Olivier Goris. 'Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn we erin geslaagd een mooi aanbod samen te stellen. Dat was in deze coronatijden een uitdaging.'

'Sommige geplande programma’s konden niet gemaakt worden, andere kwamen juist tot stand als gevolg van het virus.', aldus Goris.

Canvas kijkt alvast erg uit naar de start van het nieuwe tv-seizoen, met naast de duidingsprogramma's, zoals 'Terzake', 'De Afspraak', 'De Afspraak op Vrijdag', 'De Ideale Wereld' en 'Extra Time', en Canvas klassiekers als 'Belpop' en 'Alleen Elvis Blijft Bestaan', ook sterke nieuwe titels, zoals 'Filip van België', 'Een Zomer Als Geen Andere', 'Besmet', 'Kutjaar' en '60 jaar Sportweekend'. Maar er is meer.

Olivier Goris: 'Extra bijzonder dit najaar is de lancering van onze nieuwe huisstijl, die digitaal meer mogelijkheden biedt, durf en zelfzekerheid uitstraalt en beter aansluit bij ons merkverhaal. Canvas kiest compromisloos voor topkwaliteit, stelt kritische vragen en garandeert waardevolle mediamomenten voor wie openstaat voor ons aanbod. Dat is niet per se iedereen, maar dat is niet erg. We gaan niet krampachtig op zoek naar het breedst mogelijke publiek. We gaan ervan uit dat Canvas vroeg of laat wel op je pad komt. Wanneer je op het punt in je leven staat dat je meer verwacht van de dingen, dat je selectiever wordt, dat je andere vragen begint te stellen. Dat is het punt waarop je Canvas ontdekt. Vroeg of laat kijk je Canvas. Je bekijkt wat jij wil, waar en wanneer je wil, op je eigen tempo. Of dat nu ’s morgens vroeg is of ’s avonds laat. Vroeg of laat kijk je Canvas.'

Nieuw bij Canvas

'Filip van België. De lange weg naar de troon' is een diepgravende documentaire reeks over het leven en werk van onze koning, weg van alle koekendoosromantiek rond het koningshuis. In 'Een Zomer Als Geen Andere' gaat Rudi Vranckx tijdens een ongemakkelijke roadtrip op zoek naar de gevolgen van corona in een aantal Europese landen. De heel actuele reeks 'Besmet' laat ons kennismaken met het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en zijn onderzoek naar allerhande ziektekiemen. In 'Kutjaar' volgen we zes Vlaamse kunstenaars in hun drang naar creativiteit in coronatijd. '60 jaar Sportweekend' is een geschiedenis van een iconisch VRT-programma én van zes decennia sportjournalistiek op televisie.

Canvas klassiekers

In de tweede reeks van 'Team Scheire' zoeken wetenschappers opnieuw naar concrete oplossingen voor alledaagse en minder alledaagse problemen. 'Belpop' en 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' beleven een jubileum: beide reeksen zijn aan hun tiende editie toe; Alleen Elvis viert zelfs zijn honderdste aflevering, met een speciale gast. Wim Helsen en Swami Bami warmen zich ondertussen op voor een nieuw seizoen van 'Winteruur'.

Internationale fictie

Hoewel er dit jaar minder internationale reeksen geproduceerd werden, kan Canvas toch opnieuw uitpakken met fictie van de bovenste plank, zoals de vervolgreeksen van 'Big Little Lies', 'Das Boot', en 'Killing Eve', maar ook gloednieuwe series als de veelgeprezen Italiaanse misdaadreeks 'ZeroZeroZero' en de Scandinavische reeksen 'Thin Ice' en 'The Valhalla Murders'.

Documentaires

Sterke documentaires zijn een handelsmerk van Canvas. Naast het eigen aanbod kunnen we uitkijken naar prestigieuze documentaire reeksen over onder meer de Koude Oorlog ('Apocalypse: The Cold War') en de oorlog in Irak ('Once upon a time in Iraq'), over Cuba ('The Revolution and the World'), Hillary Clinton ('Hillary') en de Windsors ('A Royal Dynasty'). Maar ook sterke op zichzelf staande documentaires, zoals 'For Sama', de alom geprezen film over de Syrische burgeroorlog door de ogen van de vrouwelijke burgerjournaliste Waad Al-Kateab (bekroond met een Bafta en een Oscar-nominatie).

Canvas online

Canvas blijft ook inzetten op zijn digitale aanbod. Zoveel mogelijk reeksen, zowel eigen producties als internationale, worden van bij de start op tv integraal aangeboden op canvas.be en via VRT NU.

Canvas in het voorjaar: een terugblik

Wanneer je de top 15 van Canvas-programma’s met de best bekeken afleveringen van het voorjaar bekijkt, zie je hoe Canvas hoog scoort met grote titels zoals 'Chernobyl'. Het valt anderzijds ook op dat moeilijkere programma’s over niet-evidente onderwerpen (Canvas-titels pur sang), evenzeer een groot publiek bereiken: 'Als Je Eens Wist', 'Kinderen van de Holocaust' en 'De Eeuwige Oorlog'. Meer dan ooit slaagt Canvas dus in zijn opzet, wat ook de cijfers hieronder aantonen.

Canvas moest de voorbije maanden op zoek gaan naar een nieuwe manier van televisie maken. Toch zijn de programmamakers erin geslaagd de vaste actua-afspraken aan te houden: de Vlamingen keken massaal naar 'Terzake', 'De Afspraak', 'De Afspraak op Vrijdag' en 'De Ideale Wereld'. 'Terzake' had dit voorjaar (januari tot mei) gemiddeld 236.000 kijkers, ruim 50.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar (182.000). 'De Afspraak' had er zelfs bijna 100.000 meer dan vorig jaar (312.000 tegenover 216.000). Ook 'Vranckx' zag zijn gemiddelde kijkersaantal stijgen van 171.000 naar 232.000.

Maar ook vele andere programma’s deden het uitstekend, in die mate zelfs dat Canvas dit voorjaar een marktaandeel haalde van 9.4% (januari tot mei, live+7, 20-26 uur): ruim meer dan de 8.2% in dezelfde periode van 2019 en dat was ook al het beste cijfer van de voorbije jaren. In april bedroeg het marktaandeel zelfs 10.3%.

Canvas speelde in op de behoefte van de Vlamingen om de coronacrisis te begrijpen en een plaats te kunnen geven. Dat gebeurde in de duidingsprogramma’s, maar ook in specials van 'Gentbrugge' (over de gevolgen van corona voor de bewoners van het dorp), 'Vranckx' (over de gevolgen van corona in oorlogsgebied) en 'Nachtwacht' (over de wereld na corona en de invloed van corona op het klimaat). Canvas bracht ook een extra educatief en cultureel aanbod via VRT NU.

Een Vlaams weekblad publiceerde eind juni een top 5 van de 'beste Vlaamse tv' in het voorjaar. Daarin staan drie Canvas-programma’s: 'Kinderen van de Holocaust' (1), 'Als Je Eens Wist' (2) en 'Ontoerekeningsvatbaar' (5). Het is een bevestiging van de mooie resultaten en de waardering voor het Canvas-aanbod in de eerste jaarhelft.

Dé absolute topper van het voorjaar was 'In de Ban van Tsjernobyl'. De reeks met Jan Balliauw had gemiddeld 631.000 kijkers en een marktaandeel van 20.9%. Ze werd tegelijk uitgezonden met de HBO-serie 'Chernobyl', onlangs door de lezers van een Vlaamse krant nog verkozen tot beste reeks van de 21ste eeuw en bij Canvas bekeken door gemiddeld 563.000 kijkers.

Uitstekende cijfers waren er ook voor de fel bejubelde reeks 'Kinderen van de Holocaust' (437.000 kijkers en een marktaandeel van 17.1%). Uit impactonderzoek blijkt dat 600.000 Vlamingen zeggen iets te hebben bijgeleerd door naar de documentaires te kijken. Ook andere reeksen rond 'moeilijke' onderwerpen deden het goed. Zo had 'Ontoerekeningsvatbaar' (de reeks over internering) gemiddeld 242.000 kijkers en 9.3% marktaandeel.

Nieuw en terug op Canvas dit najaar

'Terzake' en 'De Afspraak' beginnen aan het najaar op maandag 31 augustus, 'De Ideale Wereld' op dinsdag 1 september en 'Big Little Lies' op woensdag 2 september. 'De Afspraak' op vrijdag is terug op 4 september. Extra time loopt al enkele weken. Andere reeksen (her)beginnen wat later, na afloop van de Ronde van Frankrijk.

LEES OOK: Het najaar van Canvas: dit zie je vanaf september

Canvas digitaal

Alle Canvas-programma’s zijn ook via streaming te bekijken op canvas.be (via VRT NU) en blijven aansluitend voor langere of kortere tijd beschikbaar. Om het kijkcomfort te vergroten, worden vele reeksen van bij de start op tv meteen integraal aangeboden op canvas.be. Dat geldt zowel voor eigen titels (zoals onder meer 'Belpop', 'Team Scheire', 'Besmet', '60 jaar Sportweekend') als voor internationale fictiereeksen (zoals 'Big Little Lies', 'Blood', 'ZeroZeroZero' of 'Killing Eve'). Ook de meeste films blijven minstens een week ter beschikking. Een aantal webonly-series zijn ook in het najaar nog te bekijken, zoals 'Babylon Berlin' en 'The Pier', en de true crime reeksen 'Dead Man Missing' en 'Who killed Birgitte'.

Nog op VRT NU presenteert Canvas vanaf oktober in samenwerking met Toerisme Vlaanderen een tweede reeks van 'Stay at home Museum': virtuele rondleidingen in Vlaamse musea door een conservator of expert die passioneel vertelt over de verzameling. De eerste reeks (over o.a. Jan Van Eyck, Brueghel en Rubens) was een succes, ook internationaal. In de tweede reeks gaan we op bezoek in het Museum Mayer Van Den Bergh in Antwerpen, het KBR museum (De Bourgondische Librije uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek van België), de Sint-Pieterskerk in Leuven (Het Laatste avondmaal van Dirk Bouts), het Sint-Janshospitaal in Brugge (de expo ‘Hans Memling en de hedendaagse kunst’) en het Industriemuseum in Gent.

Op YouTube gaat ook een nieuwe reeks van de #klimaatraad van start: korte filmpjes waarin denkers en doeners uit alle domeinen van de maatschappij hun licht laten schijnen over de klimaatproblematiek. In het eerste seizoen waren dat onder meer #destatisticus, #deboer, #debioloog, #antropoloog, #degedragsontwerper. In de tweede reeks kunnen we ons laten inspireren, uitdagen, of de oren wassen door #depsychiater, #delexicograaf, #de(bekende)opa, #deprimatoloog, #deleerkracht en vele anderen. Eerst te bekijken op het YouTube-kanaal Canvastv. Canvas roept iedereen ook op om zijn eigen klimaatideeën te delen via de hashtag #klimaatraad. De beste ideeën worden opgepikt voor de reeks.



Lees ook: