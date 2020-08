Ontdek alle programma's van VTM 2!

Hoe voelt het om op je 20ste meer te verdienen dan je beide ouders samen? Jonge Wolven volgt inspirerende jonge ondernemers in 'work hard, play hard'-modus.

Waar komt hun ambitie vandaan? En wat hebben ze daarvoor over? Deze jonge elite maakt het verschil, geeft nooit op, mikt steeds hoger, ruikt kansen, maakt geld en realiseert dromen.

'Jonge Wolven' - vanaf maandag 31 augustus om 20.35 uur.

'Lady Truckers' - vanaf dinsdag 1 september om 21.40 uur

Ons land telt 57.000 truckchauffeurs, waarvan amper 750 vrouwen. 'Lady Truckers' volgt vrouwelijke truckchauffeurs tijdens hun dagelijkse ritten met zware trucks. Ze vertellen over hun bijzondere job, over het leven onderweg, het respect dat ze krijgen en het vrouw-zijn in een mannenwereld. Want één ding is zeker: hun vrouwelijkheid verliezen ze nooit.

'Vanity Plates' - vanaf donderdag 3 september om 20.35 uur

In België rijden bijna 40.000 bestuurders met een unieke, gepersonaliseerde nummerplaat rond. Op autostrades, in parkings, op landweggetjes en kruispunten: ze springen meteen in het oog. Wie zijn de bijzondere mensen achter deze bijzondere nummerplaten? Wat drijft hen om hun nummerplaat te personaliseren? Creativiteit, ijdelheid of nog iets anders?

'Latem Leven' - later dit najaar

In het pittoreske Sint-Martens-Latem wonen volgens de statistieken de rijkste inwoners van België. 'Latem Leven' volgt een aantal mensen die er wonen en/of werken, met elk hun uiteenlopende bezigheden, dromen en verlangens. Onder andere model Valerie De Booser, tabakshandelaar Patrick Goossens, schrijver Oscar van den Boogaard, schoenenontwerpster Virginie Morobé en ex-voetballer en ondernemer David Damman en de kleurrijke Boxy-broers geven een inkijk in hun leven.

'Ik Vertrek' - later dit najaar

Wat gebeurt er als je samen met je gezin naar het buitenland vertrekt om daar een nieuw leven én een nieuwe onderneming op te starten? Die ups en downs worden gevolgd in de Vlaamse versie van 'Ik Vertrek'. Van bij de eerste voorbereidingen in België en het afscheid van familie tot de aankomst in een vreemd land, de stress voor de opening van hun zaak, de taalproblemen en de lokale gewoonten. Eén ding staat vast: naar het buitenland verkassen gebeurt niet zonder slag of stoot.

Nieuwe zenderposities VTM 2, VTM 3 en VTM 4 vanaf 31 augustus

De nieuwe VTM-zenders vervangen de huidige zenders Q2, Vitaya en CAZ en zijn op deze EPG-posities te vinden:

VTM 2: 5 (Telenet, Orange en TV Vlaanderen), 6 (Proximus)

VTM 3: 7 (Telenet, Orange, Proximus, TV Vlaanderen)

VTM 4: 9 (Telenet), 8 (Proximus, Orange, TV Vlaanderen)

