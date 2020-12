Ontdek alle nummers uit de '1000 Klassiekers' en stem voor de top 20

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Ruben Van Gucht en Kim Debrie maakten samen met Niels Destadsbader de hele lijst van de '1000 Klassiekers' op Radio 2 bekend. Enkel de hoogst genoteerde 20 kan je zelf nog op hun plaats zetten. De stemming voor de top 20 opent opnieuw bij de start van de '1000 Klassiekers'.

Anja Daems en Peter Verhulst geven op vrijdag 25 december om 13.00 uur de langverwachte aftrap van de '1000 Klassiekers'. Stemmen voor de top 20 is vanaf dat moment opnieuw mogelijk en dat zes dagen lang. Op donderdag 31 december om 14.00 uur wordt de stemming voor de lijst definitief afgesloten.

De '1000 Klassiekers' zijn er vanaf vrijdag dus elke dag, tot 19.00 uur. Ze zullen worden gepresenteerd door vaste Radio 2-stemmen en enkele bekende gastpresentatoren. Zo is het uitkijken naar Jelle Cleymans & Jonas Van Geel, Aster Nzeyimana & Lize Feryn, James Cooke & Gert Verhulst, Niels Destadsbader en Eva Daeleman. Anja en Peter leiden op 31 december opnieuw de top 20 in goede banen. Net voor het nieuws van 18.00 uur ontdek je wie dit jaar helemaal bovenaan de lijst eindigt.

Radio 2 komt bij je langs

Voor de '1000 Klassiekers' komt Radio 2 ook dit jaar tot in de huiskamers. Tal van bekende Vlamingen, waaronder Showbizz Bart, zullen samen met Radio 2-presentatoren de luisteraars verrassen met een virtueel bezoek. Er vallen ook allerhande prijzen te winnen, van '1000 Klassiekers'-cd's tot DAB+-radio's.

'Radio 2 Bene Bene Sessies'

Radio 2 steunt dagelijks ook de artiesten van bij ons met de 'Radio 2 Bene Bene Sessies'. Elke dag worden er vanaf 19.00 uur exclusief in de app twee live-sessies aangeboden van Vlaamse artiesten die overdag zijn voorbijgekomen in de '1000 Klassiekers'.

Vrijdag 25 december, 19.00 uur: Belle Perez en Guido Belcanto

Zaterdag 26 december, 19.00 uur: Christoff en Willy Sommers

Zondag 27 december, 19.00 uur: Axelle Red en Peter Van Laet

Maandag 28 december, 19.00 uur: Bart Herman en Johan Verminnen

Dinsdag 29 december, 19.00 uur: Barbara Dex en Liliane Saint-Pierre

Woensdag 30 december, 19.00 uur: Bart Kaëll en Stan Van Samang

Donderdag 31 december, 19.00 uur: Sandra Kim en Kommil Foo

Beleef de '1000 Klassiekers' in de Radio 2-app

Radio 2 blijft de digitale kaart trekken die in 2020 zo gesmaakt werd door hun luisteraars, kijkers én lezers. In de Radio 2-app beleef je de '1000 Klassiekers' vanop de eerste rij: kijk mee in de studio en in de woonkamers van de luisteraars, geniet van de exclusieve optredens én ontdek hoe en waar de Radio 2-luisteraar naar de '1000 Klassiekers' luistert. Zeker in dit vreemde eindejaar zet Radio 2 extra in op interactie: luisteraars kunnen foto's en berichten sturen naar Radio 2 die dan ook in de app te zien zullen zijn.

Ook online zet Radio 2 de luisteraar centraal tijdens de '1000 Klassiekers' met de videoreeks 'Klassieker met een Verhaal', waarbij 5 luisteraars hun ontroerende, aangrijpende of hartverwarmende band met een klassieker beschrijven.

'1000 Klassiekers', van vrijdag 25 december tot en met donderdag 31 december op Radio 2. Dagelijks ook op de stream op Eén van 09.00 tot 12.00 uur en 24/7 in de Radio 2-app.