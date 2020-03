Onderwijs in tijden van corona. Dit vinden leraren op VRT NU

De scholen zijn gesloten, maar dat wil niet zeggen dat je niets meer kan bijleren. En, Canvas, Ketnet, VRT NWS en de radionetten komen met een extra aanbod op VRT NU, waarmee je kan ontspannen en ontdekken tegelijk. Niet panikeren, blijven leren!

De VRT past het programma-aanbod aan na overleg met Vlaams minister van Media Benjamin Dalle en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Het opschorten van de lessen tot eind maart hoeft zo geen verloren periode te zijn.



Volgende programma's uit het VRT-aanbod sluiten aan bij verschillende vakgebieden.



Algemene kennis



'De Klas'

Reeks die een inkijk geeft in de leefwereld van een groep zestienjarigen. De jongeren worden opgewacht door een nieuwe leerkracht - iemand die ze kennen van televisie. Hij of zij confronteert hen met actuele thema's en krijgt een inkijk in de denkwereld van jongeren van nu.



'Universiteit van Vlaanderen'

Wetenschappers delen de meest spannende inzichten en ontdekkingen uit hun vakgebied.



'De Campus Cup'

Kennisquiz voor studenten van Vlaamse en Brusselse universiteiten en hogescholen.



Geschiedenis



'Ten oorlog'

'Rond de noordzee'

'De helden van Arnout'

'Kinderen van de collaboratie'

'Kinderen van het verzet'

'Kinderen van de kolonie'

'Hitler & Churchill'

'Ancient invisible cities'

'Tricky Dick'

'De val: 10 jaar na de crisis'



Wetenschap en natuur



'Wereldrecord'

'Animalitis'

'Team Scheire'

'Leve de Zoo'

'Brain man'

'Somewhere on earth'

'Dox'

'Er was eens'



Nederlands



'Man over woord'



Maatschappij



'Taboe'

'Durf te vragen'

'Wissel van de macht S1 en S2'

'Op één'

'100 dagen'

'In Europa'

'Labels'

'Pano'

'Tussen oorlog en leven'

'Tussen oorlog en België (webreeks)'

'De eeuwige oorlog'

'Vranckx en de Nomaden'

'Facebook en ik'



Economie



'Help' (webreeks)

'De val: 10 jaar na de crisis'



Cultuur



'Weg van het meesterwerk'

'Geheimen van het Lam Gods'

'Winteruur'

'Pompidou XL (webreeks)'

'De Canvas popnacht'

'Country music'

'Rock n roll high school (webreeks)'

'Overal klassiek (webreeks)'



Wereldoriëntatie



'Reizen Waes'

'Bloed, zweet en luxeproblemen'



Ketnetaanbod voor basisonderwijs



'Generatie K'

'De pretshow'

'Goed gezien!'

'Karrewiet'

'@Elindo'

'Sturmtroopers'

'Superbrein'

'Later als ik groot ben'

'Dierendetectives'



