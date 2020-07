NRJ STAGE : Annelies wint eigen festival in haar tuin!

Tot 9 augustus zomert NRJ erop los met NRJ STAGE. Elke week volgt de zender de line-up van één of meerdere festivals die jongeren zo hard missen.

Zo hoor je deze week 'de podia' van Les Ardentes, Woo-Hah, Cactusfestival, Rock Zottegem en Mad Cool Festival Madrid. Veel livemuziek en niets dan festivalbeleving. Elke week kan je ook je eigen festival winnen in je eigen tuin. De eerste winnares was Annelies Fleurbaey uit Wenduine.

​​​​​​Annelies zag haar tuin in Wenduine omgetoverd worden tot een festivalterrein voor haar eigen bubbel! Milo Meskens gaf er een privéconcert en DJ Gascar deed er in ware festivalstijl nog een DJ-set bovenop.

Schrijf je nu in via nrj.be en wie weet mag je volgende vrijdag Noémie Wolfs en DJ Gascar verwelkomen. Noémie reist graag. En aangezien we deze zomer massaal in eigen land op reis zijn, kijkt ze alvast uit naar een tripje richting jouw tuin!