NRJ presenteert derde editie van '2000 sinds 2000'

Het is al de derde keer dat radiozender NRJ vanaf nu samen met de luisteraar op zoek gaat naar de 2000 beste hits sinds 2000. Van 6 tot 17 december nemen de dj's je tussen 9.00 en 22.00 uur door de lijst. Van 19.00 tot 21.00 uur komt er elke avond een andere co-host mee presenteren.

De co-hosts zijn influencer en presentatrice Jamie Lee Six, stand-upcomedian William Boeva & Jeron Dewulf, acteur Nathan Naenen, 'Helden' en acteurs Dempsey Hendrickx en Sieg De Doncker, acteur Govert Deploige, vlogger en contentcreator Ender Scholtens, en zangeres Kate Ryan.

OSKI, Safi en de dj's

Tijdens de lijst maak je kans op tickets voor de '2000 sinds 2000'-showcase, die op de vooravond van de finale wordt georganiseerd in de KUUB in Mechelen. Op donderdag 16 december gooit NRJ er de deuren open voor de luisteraars en voor:

- OSKI: Deze 17-jarige hiphopper deed in 2015 al mee aan 'The Voice Kids' en brak dit jaar helemaal door, met een platencontract bij Sony en zijn eerste hitsingle 'Falling'.

- Singer-songwriter, rapper en producer Safi werd bekend als helft van Safi en Spreej. Sinds 2016 staat hij solo op het podium.

- Alphadogs, het dj-duo dat elkaar al sinds de kindertijd kent en elk feestje in de fik steekt.

- Producer en dj Michael Amani schuimde de afgelopen jaren de grootste Belgische festivals af en is getekend bij het label van Martin Garrix.

En tenslotte is er nog NRJ-resident-dj Gascar. Hij mag de deuren open gooien tijdens het event. En als je wil weten hoe hij klinkt moet je vooral ook elke zaterdagavond naar 'Extravadance' luisteren.

Van Tamagotchi tot drones

De periode waaruit de luisteraar de inspiratie kan halen om de lijst samen te stellen, is die waarin we van mp3-spelers naar iPhone gingen, van Tamagotchi’s naar drones, van analoge- naar vlogcamera’s.

In 2001 was 'It's Raining Men' van Geri Halliwell de grootste hit. Het best verkochte album uit 2011 bij ons is '21' van Adele, die net weer alle streamingrecords verpulverde met haar nieuwe album '30'. Sinds 2000 zijn artiesten als Dua Lipa, Lady Gaga, Black Eyed Peas, Rag'n'Bone Man en ontelbare andere niet meer weg te denken.

En nu 2021 erbij komt als zeer interessant muzikaal jaar, zal er zeker wat bewegen in de lijst. Denk maar aan:

- De onwaarschijnlijke comeback van Adele en ook Stromae die na jaren radiostilte eindelijk terug de charts indook.

- TikTok dat een grote rol speelde in de lancering van artiesten en hits: Olivia Rodrigo, Doja Cat, Dinero van Trinidad Cardona, CKay, Farruko, …

- Het herwerken van oude hits zoals 'Friday' van Riton x Nightcrawlers, 'My Head And My Heart' van Ava Max en 'Love Again' van Dua Lipa.

- En niet te vergeten: de Koreaanse cultuur die meer dan ooit haar stempel drukte op de westerse popcultuur, met de niet te onderschatten impact van 'Squid Game'.

Stemmen kan tot en met vrijdag 3 december. Op Black Friday tellen je stemmen dubbel en maak je dubbel zoveel kans op een hoofdtelefoon én op maat gemaakte oordoppen. Het resultaat van de stemmen hoor je van 6 tot en met 17 december bij NRJ, telkens van 9.00 tot 22.00 uur. Wie dit jaar op #1 staat, daarvoor zet je op vrijdag 17 december iets voor 19.00 uur je radio loeihard. Als kers op de taart maak je tijdens de lijst kans op tickets voor een exclusieve showcase met OSKI en Safi op 16 december in Mechelen.

Programma manager Nathalie Delporte: 'De fijne NRJ-generatie heeft er alweer bijna een jaar opzitten dat absoluut niet evident was. En wéér is het muziek die zorgde voor de zéér nodige ontspanning. Het is die muziek die we vieren met deze lijst. En met een event, want het wordt tijd dat we elkaar ook weer zièn! Uiteraard houden we daarbij rekening met alle dan geldende maatregelen. Maar uit ons kot zullen we komen, samen mét de luisteraar!'

'2000 Sinds 2000', van 6 t.e.m. 17 december bij NRJ. Stemmen via nrj.be of de app.