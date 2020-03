NRJ podcast '30 in 20' met Danira Terkessidis

NRJ-ochtend dj Kim Muylaert werd in februari 30 en deelt die mijlpaal met heel wat bekende mensen. Net zoals haar, zitten zij met dezelfde vragen en staan ze even stil bij hun leeftijd.

Deze week, in de derde aflevering van de podcast '30 in 20', doet ze dat met presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis. Ze wordt pas 30 in augustus en presenteert nu al haar eigen dagelijkse talkshow op één. Toch heeft ze het gevoel dat ze niet alles op een rijtje heeft. Ze wou maar 1 ding bereiken voor haar 30e verjaardag: een eigen appartement kopen.

Of dat gelukt is, hoor je in de podcast. Waarin ze het verder ook nog heeft over perfectionisme, female power en de babyborrelmaffia. En op de vraag of ze wil trouwen zegt ze: 'Ik denk dat ik één van de weinige vrouwen ben die haar trouw nog niet heeft gevisualiseerd met een witte jurk.'

Ze is ook helemaal wild van Harry Potter. 'J.K. Rowling is een aanklacht tegen racisme.'

'30 in 20', de podcast, nu online! De podcast is uiteraard te beluisteren, maar werd ook gefilmd. Je kan hem beluisteren op nrj.be, via je favoriete podcastkanaal of YouTube.