NRJ neemt een duik in 30 jaar (Belgische) hiphop

De hele maand oktober krijgt NRJ de stempel 'NRJ hiphop', met niets dan hiphop, R&B en rap. Je wordt als luisteraar ondergedompeld in de muziek, de geschiedenis én alles wat er leeft in de hiphop-scene.

Het ontstaan van het genre én de hele cultuur errond, gaat al terug naar het Amerika van de jaren 70. In eigen land viert hiphop dit jaar z’n 30-jarig bestaan, met ’30 years of hiphop’. Dat is dan ook meteen de start van deze bijzondere NRJ-maand, waarin Emma Salden elke avond een gast ontvangt. Op vrijdag komt daar nog een extra freestyle-sessie van Ken ‘Fatty K’ Flamant bij. Deze drievoudige Belgische beatbox-kampioen krijgt in z’n homestudio al jaren zo goed als de hele Belgische hiphop-scene over de vloer en is ook kind aan huis bij NRJ.

Fatty K: 'Ik ben super excited om je samen met Emma kennis te laten maken met een aantal bekende artiesten maar ook een aantal nieuwe talenten die ons land rijk zijn. Live guests, een live Freestyle Friday, hiphop-movies, classic albums, … It’s gonna be fire!!!'

Ook de rest van de dag krijgt dezelfde saus, met dus meer hiphop in de playlist.

Op vrijdag 30 oktober krijgt de luisteraar het laatste woord, met de 'hiphop honderd', de 100 favoriete artiesten van de NRJ-luisteraar.

Programma manager Nathalie Delporte: 'NRJ richt zich al sinds dag 1 op de actieve stedeling. En laat dat nu net de plek zijn waar het meeste hiphop-talent te rapen valt: in onze steden. We halen hen én hun hele leefwereld naar onze studio. En talent loopt er massaal rond: mannen én vrouwen die vaak nóg meer dan in andere genres hun hele ziel en passie in hun muziek gooien, in alle talen. We zijn heel blij dat we elke avond tussen 19 en 22u heel wat straffe namen mogen verwelkomen, zoals Safi, Yung Mavu, Chuki, PEPE, Goeie Jongens, Froze, Blu Samu én Tourist LeMC.'