NRJ MUSIC TOUR @ HOME brengt de grootste artiesten naar jouw huiskamer

'NRJ MUSIC TOUR @HOME' brengt de grootste artiesten uit binnen- èn buitenland naar jouw huiskamer. Vrijdag 1 mei vanaf 20.30 uur op NRJ.be, Facebook en Youtube.

Ooit al gedroomd om bij Lewis Capaldi thuis op de sofa plaats te nemen? Of een kijkje te nemen in de mancave van Martin Garrix? Of gezellig onder een dekentje te kruipen bij Blanche of Ava Max? Dankzij de NRJ Music Tour @home kan het allemaal. Want wij leggen een rechtstreekse lijn van de huiskamer van de grootste artiesten uit binnen- én buitenland naar jouw living, slaapkamer of terras

Programma manager Nathalie Delporte: 'Op 1 mei is ons eigen kot nog steeds the place to stay. En toch zorgen wij voor een feestje! Wat dacht je van een affiche waarin Metejoor gevolgd wordoor Ava Max en Ibe net voor Lewis Capaldi geprogrammeerd staat? De huiskamerconcerten zijn een echte trend en bij NRJ maken we er een mooi festivalletje van. Met NRJ Stars uit binnen- én buitenland. Zet tafels en stoelen al maar aan de kant, want de Black Eyed Peas komen bij je langs op 1 mei.'

Dit is de volledige line-up:

Black Eyed Peas, theColorGrey, the Starlings, One Republic, Glints, Metejoor, Ava Max, Blanche, Ibe, Lewis Capaldi en Martin Garrix!

De concertjes worden aan mekaar gepraat door NRJ Ochtend-DJ Michaël Joossens: 'Ook ik zal er die eerste mei bij zijn, vanuit mijn kot uiteraard. En ik kijk er ongelooflijk naar uit om voor de eerste keer ook jullie video-host te mogen zijn. Haal die Hits in Huis! Op donderdagavond 30 april trouwens kan je al genieten van een stevige B-Day Mix van onze fijne jarige collega DJ Gascar. Hij vliegt er stevig in, samen met alle jarigen in quarantaine.'

'​​​​​​​NRJ MUSIC TOUR @HOME', vrijdag 1 mei vanaf 20.30 uur te bekijken op nrj.be, de Facebook-pagina van NRJ èn het YouTube-kanaal.​​​​​​​