NRJ luisteraars bekronen Kendrick Lamar tot ultieme hiphopper

Foto: © NRJ 2020

De maand oktober was voor radiozender NRJ een maand vol hiphop, rap en R&B, met vandaag het ultieme hoogtepunt: de Hiphop100, samengesteld door de NRJ luisteraars zelf. Zij bekroonden uit de allerbeste artiesten van de hiphop scene Kendrick Lamar tot ultieme hiphopper.

Op het podium:

3. Jay-Z

2. Beyoncé

1. Kendrick Lamar

De volledige Hiphop 100 vind je hier.

Voor de diehard fans nog wat cijfers:

- 18 vrouwelijke tegenover 90 mannelijke artiesten.

- Slechts 3 artiesten staan twee keer in de lijst. Beyoncé en Jay-Z staan er niet alleen solo in, maar ook als The Carters. Eminem doet het dan weer dubbel met D12.

- Er kwamen zowel old als new school-artiesten langs. Van 2Pac en Notorious B.I.G. tot 24Goldn en de piepjonge Dina Ayada.

- En als je er de wereldkaart bij haalt, tel je maar liefst 68 artiesten uit de VS. Zo zijn we toch een beetje op reis geweest met z’n allen. Al willen we graag ook de 15 Belgische artiesten benadrukken!

De Hiphop 100 was de afsluiter van een welgevulde en zeer fel gesmaakte maand hiphop oktobermaand. Met onze Emma Salden als Master of Ceremony.

- Heel wat tracks werden in primeur voorgesteld. Zoals nieuwe muziek van ICTO, OSKI, LOYK en Ian Thomas.

- Daniël Busser verklapte enthousiast dat een week na zijn bezoek bij NRJ z’n nieuwste single ‘Niemand Anders’ zou uitkomen.

- Er kwam zowel jong als ouder hiphop-talent langs. DJ 4T4 van ’T Hof Van Commerce nam de luisteraar helemaal mee terug in de tijd.

- Ook in de NRJ-studio: 2 topproducers Chuki Beats en Anders.

- Er was ‘Female Friday’: 3u lang enkel vrouwelijke artiesten, die ondersteund werden door Dina Ayada en Chibi Ichego.

- De mannen van Uberdope, met hun label ‘Fake Records’, kwamen hun jong talent promoten.

- En als afsluiter van formaat nam niemand minder dan Tourist LeMC je mee richting de nummer 1-artiest in de Hiphop 100.