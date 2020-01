NRJ LIVE TOUR – NRJ stuurt je naar de grootste artiesten, in de coolste steden!

NRJ, dat is hit music only! Muziek en de luisteraar staan bij ons centraal en daarom doet de zender niets liever dan die twee bij elkaar te brengen. Live en overal.

Vanaf 20 januari gaat NRJ nog een stap verder, met de NRJ LIVE TOUR!

NRJ stuurt je naar de grootste artiesten, in de coolste steden!

JONAS BROTHERS, DUA LIPA, HARRY STYLES, CAMILA CABELLO, 5 SECONDS OF SUMMER en TAYLOR SWIFT, in steden als Berlijn, Oslo, Parijs en Hamburg. NRJ zorgt voor vervoer, hotel en uiteraard de concerttickets.

Schrijf je in via nrj.be vanaf 8 januari, speel mee vanaf maandag 20 januari en maak kans op een epische citytrip en ultieme concertbeleving!

Alle info op nrj.be.

Wil je alvast wat meer weten over de artiesten waar NRJ je naartoe stuurt?

Jonas Brothers, de 3 broers die vorig jaar scoorden met de comebacksingles ‘Sucker’ en ‘Only Human’ én het nieuwe album ‘Happiness Begins’. Op de NRJ Music Awards lieten ze horen en zien dat ze er live nog steeds staan.

Dua Lipa, de Britse popqueen, brengt dit jaar haar tweede album uit: ‘Future Nostalgia’. Voorproever ‘Don’t start now’ mikt alvast stevig op de dansbenen. Als er iemand is die disco terug hip maakt in 2020, is het Dua Lipa wel!

Harry Styles, de ex-One Directionman, doet het nu al 3 jaar solo, en hoè! Zijn debuutsingle ‘Sign of the Times’ was zo goed dat je bijna de gelijknamige songtitel van Prince vergat. Zijn debuutalbum ‘Harry Styles’ was één van de beste albums van 2017 en ook opvolger ‘Fine Line’ breekt intussen alle records.

Camila Cabello, scoorde niet alleen bij Shawn Mendes, maar ook in alle hitlijsten. Denk maar aan nummers als ‘Havana’ ‘Never be the same’ of het recentere ‘Liar’ en ‘My oh my’.

5 Seconds of Summer, ofkortweg 5SOS, werd wereldberoemd toen One Direction hen meenam op wereldtour. Het viertal uit Wales heeft intussen al drie albums uit én scoorde hits als ‘Youngblood’, ‘She looks so perfect’ en ‘Who do you love’ (samen met The Chainsmokers). Maar 5SOS blijft vooral een liveband, die je moèt gezien hebben.

Taylor Swift is een fenomeen, dat al jaren de hits aan elkaar rijgt. Denk maar aan ‘Love story’, ‘We are never ever getting back together’, ‘Shake it off’ of het vorig jaar uitgebrachte ‘ME!’ en ‘Lover’. Tijdens haar uniek NRJ City Of Lover-concert in Parijs bewees ze al dat ze er overal een best-of-feestje van maakt.

NRJ is het nieuwe jaar trouwens ook gestart met een nieuw sms-nummer. Luisteraars kunnen de dj’s nu bereiken op het nummer 6661.