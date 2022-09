NRJ geeft de grootste concerten weg

NRJ pakt uit met 'Golden Ticket'. Éen luisteraar wint zes concerten gespreid over de komende maanden. Onder meer Lil Nas X, Stromae en Laura Tesoro zitten mee in het gouden pakket.

Twee weken lang kunnen NRJ luisteraars strijden voor zes concerten in zowel binnen- als buitenland. Naast wereldsterren als Lil Nas X in Berlijn en Stromae in Parijs (inclusief vervoer en verblijf), zitten ook Belgische concerten van Laura Tesoro, Soolking, Luka en Snelle in het Golden Ticket.

Op 1 oktober bijt Soolking de spits af in La Madeleine in Brussel. De Algerijnse zanger en rapper maakt je de hele zomer al aan het dansen met ‘Sauvemente’. Op 13 oktober staat Luka in Ancienne Belgique in Brussel. In 2017 won ze The Voice, daarna kenden we haar als frontvrouw van Hooverphonic en ondertussen is ze al even, stevig aan haar eigen weg aan het timmeren, en dat doet ze goed. Op 9 november is Lil Nas X, één van de grootste LGBT+-iconen en bekend van megahits als ‘old time road’ en ‘Montero’, aan de beurt in Max-Schmeling-Halle in Berlijn. Snelle trotseert Trix in Antwerpen op 7 december. Zijn hits ‘reünie’ en ‘blijven slapen’ staan in ons collectief geheugen gegrift. Ook Ex-Eurovision kandidate Laura Tesoro staat volgend jaar op 3 februari in Trix. Het laatste concert uit het Golden Ticket is Stromae op 17 juni 2023 in La Défense Arena in Parijs.

Inschrijvingen voor de wedstrijd lopen tot en met vrijdag 23 september via nl.nrj.be of de NRJ-app. De winnaar is bekend op 30 september. De dag nadien kan die al genieten van Soolking in La Madeleine, Brussel.