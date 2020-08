NRJ fris en uitdagend bij de nieuwe start op 17 augustus

Foto: NRJ - © Mediahuis 2020

Het is de voorbije maanden meer dan ooit bewezen: radio is het ultieme medium om je even af te leiden van de bizarre dagelijkse realiteit waar we met z'n allen in zitten.

NRJ zorgt 24/7 voor #HitMusicOnly en draait vooral de muziek van de voorbije 5 jaar. De dj's én luisteraars zoeken hetzelfde en vinden dat bij elkaar: verbinding!

6-10u | Het jongste ochtend-radioteam van Vlaanderen

​​​​​​​Ze hebben er keihard voor geoefend en staan met een gezond stel zenuwen bij de start: van maandag tot en met donderdag hoor je Michaël Joossens en Julie Vermeire, met kakelverse ochtendradio. Vanaf nu dus een uurtje langer.

Op vrijdag hoor je Josefien Weyns naast Michaël. Julie en Josefien zijn vrienden voor het leven. Dat ze hun eerste ‘echte job’ ook zouden delen, dat hadden ze niet meteen zien aankomen.

Ze zijn klaar voor een radio-avontuur vol hits, energie en een frisse kijk op de actualiteit. En ze hebben een clubje: #TeamContent. Je kan er bij horen, als je je meldt via nrj.be.

Tijdens de startweek van 17 augustus maak je al meteen kans op een virtuele meet & greet met Julie, Josefien en… Koen Crucke!

10-12u EN 14-16u | Louise Ailliet

Het is ongezien en zelfs geheel ongehoord: een radio-dj die niet 1, maar twéé programma’s presenteert, en dat elke dag opnieuw. Louise doet het. Want ze voelt zich als een vis in het water tijdens de office hours. Ze brengt rust. Met de hits, met vers nieuws uit onze coole steden (Citynews) en ze stelt gloednieuwe muziek aan je voor.

12-14u | NRJ Break – Kim Muylaert

Terwijl jij pauzeert, komt Kim in actie! Ze heeft iets met uitdagingen. En met geluiden. Ze is het beleg op de sandwich Louise-Louise. Je krijgt een extra boost, waarin je nog meer muziek ontdekt, je de meest waanzinnige opdrachten krijgt om het op het werk plezant te houden en er is proefkonijn en collega Ella, die voor jou de zotste dingen test in 'Trial & Ella'.

16-19u | Toon Smet – op vrijdag Toon & Nasrien

Als de files weer op gang komen, in ’t echt of virtueel, dan is Toon weer daar om je mee op weg te helpen. Met muziek, nieuws over lokale artiesten (#PlayLocal), acties waar nog meer muziek in zit en uiteraard houdt hij ook samen met jou de actua in de gaten. Hij heeft trouwens een nieuwe podcast. Daarover later meer. En wie ’s morgens lid werd van #TeamContent, horen we bij Toon een 2e keer.

Op vrijdag presenteert Toon samen met Nasrien Cnops. Ze vormen de ideale tandem om mee je weekend in te zetten. En wie er daarbij aan het stuur zit? Dat hoor je op vrijdag.

19-22u | Emma Salden (vanaf maandag 31 augustus)

Schud de dag van je af, met Emma die voor de nodige ontspanning zorgt. Ze laat je graag nieuwe muziek horen en neemt je ook helemaal mee in het NRJ Next-verhaal. Er mag ’s avonds ook al eens geroddeld en getweet worden en op vrijdag is het feest compleet, als huisvriend en NRJ-dj Gascar de studio binnenvalt, met een eigen dj-set èn met kersvers dj-talent waar hij samen met jou naar op zoek gaat!

Hitlijsten in het NRJ-weekend | Xander Peeters

Zaterdag 14-17u | 'Streaming 40'

De meest gestreamde songs van de afgelopen week.

Zondag 14-17u | 'NRJ 40'

De 40 hits waar de luisteraar het meeste op stemde via nrj.be.

Nog meer muziek: NRJ Next en NRJ First Play

NRJ Next

Dit verhaal is gekend: elke maand krijgt een ander kersvers talent de kans om van zich te laten horen op NRJ. Niet alleen met eigen muziek maar ook met zijn of haar eigen verhaal. NRJ gaat hierbij een samenwerking aan met vi.be, waar kandidaten zich ook kunnen melden

NRJ First Play

'Zouden we dit nummer wel of niet draaien?' We vragen het ons niet meer af; we draaien het gewoon en luisteren naar jou en wat jij ervan vindt. Elke dag een nieuwe track, die je in de loop van de dag 4 keer hoort. Ben je het na 2 keer al beu? Of wordt het volgens jou dé hit van het jaar?

Nieuwe podcast: 'NRJ Terrazza'

In 5 afleveringen trekt NRJ-dj Toon Smet naar het favoriete terras van 5 epic gasten.

Zanger Metejoor, TikTokkers en social media-goeroes Céline Dept & Michiel Callebaut, Red Flame Tessa Wullaert, influencer en onderneemster Jitske Van de Veire en rapper/zanger/producer TheColorGrey. Te beluisteren via je favoriete podcast-app en ook te bekijken, via nrj.be.

Frisse website en app

Al deze fijne plannen kan je verder ontdekken op de vernieuwde website en app van NRJ. Nog meer tools daar, zorgen voor nog meer kansen om rechtstreeks te verbinden met de dj’s. En was dat nu niet exact wat deze generatie nu meer dan ooit nodig heeft? Dus let’s connect!



Lees ook: