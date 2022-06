Nostalgie viert muzieklegende met McCartney-weekend en podcastreeks 'Missie McCartney'

Elke muziekliefhebber weet welke verjaardag er zaterdag wordt gevierd: op 18 juni wordt sir Paul McCartney 80. Een goede aanleiding voor de nieuwe Nostalgie podcastreeks 'Missie McCartney'.

In 4 afleveringen gaat Shalini Van den Langenbergh samen met fans en experten aan de slag met een aantal misverstanden rond Mc Cartney. Was Paul echt verantwoordelijk voor de split van The Beatles? In hoeverre is sir Paul een 'simpele werkersjongen uit Liverpool'? En is Paul… eigenlijk wel echt Paul? En leeft hij nog?

Het is deze zomer ook 50 jaar geleden dat in 1972 Paul McCartney op het podium stond van De Roma in Antwerpen. Samen met Luc Van De Poel, gitarist bij The Kids, trok Shalini naar de muziektempel om er herinneringen op te halen. Luc was er toen live bij en zat net niet mee op het podium. Hoe dat precies ging en wat hem nog meer van dat concert is bijgebleven, kan je hier bekijken.

Alle afleveringen van de podcastreeks 'Missie McCartney' zijn exclusief te beluisteren via nostalgie.be of de app.

En op 18 en 19 juni kan je op Nostalgie zelf genieten van het 'Mc Cartney Weekend', boordevol verhalen en muziek van Sir Paul. Happy Birthday!