Nostalgie stapt de zomer in met de Walk On Sunshine in Nieuwpoort

Vanaf vrijdag 4 juni stap je in Nieuwpoort de zomer in met de Nostalgie Walk On Sunshine. Deze 2 unieke Instagram- & belevingsroutes brengen je niet alleen langs de hotspots van Nieuwpoort-Bad én -Stad, op elke locatie komt telkens ook een Nostalgie-classic op een extra fotogenieke manier tot leven.

De Nostalgie Walk On Sunshine is de ideale zomeruitstap om met familie of vrienden te delen. Vergeet vooral je camera of smartphone niet. Dan ben je aan het eind van de dag een heleboel feelgood-foto’s rijker.

Kevin De Geest, Creative Director Nostalgie: 'Bij Nostalgie gaan we elke dag voluit voor verrassende radio met de beste classics. Deze zomer gaan we nog een stapje verder en laten we een aantal topsongs de creatieve hoofdrol spelen in Nieuwpoort. Zo kan je onder andere op de Stairway To Heaven van Led Zeppelin poseren of een foto maken op het meest legendarische zebrapad uit de muziekgeschiedenis: Abbey Road van The Beatles. Met Ik Wil Je van De Kreuners kan je de liefde perfect in beeld brengen. Blondie nodigt je in het Leopold II-park met Call Me uit om de telefoonhoorn op te nemen. Ik raad je trouwens ook aan om dat te doen, want aan de andere kant van de lijn wacht misschien wel een verrassing. En welk weer het ook wordt, op het Leopoldplein kan je net als in de classic van Katrina & The Waves letterlijk op zonnetjes lopen.'

Geert Vanden Broucke, Burgemeester van Nieuwpoort: 'Walk On Sunshine van Nostalgie brengt op een originele manier extra beleving naar onze badplaats, niet alleen in Nieuwpoort-Bad maar zeker ook naar onze binnenstad. Zo ontdekken meer mensen onze vele soms minder bekende troeven.'

Wandel & win

In totaal zijn er 10 verschillende fotolocaties, verdeeld over de 2 routes. Op elke locatie is ook een letter in het ontwerp verstopt. Als je die allemaal verzamelt, kan je aan het eind van elke route een woord vormen. De oplossing stuur je door via nostalgiewalkonsunshine.be. Zo maak je kans op een elektrische fiets ter waarde van 1.800 euro of één van de andere fantastische prijzen. ​​​​​​

​​​​​​Nostalgie Beach Radio

Vanaf vrijdag 16 juli maakt Nostalgie ook 3 weken live radio aan zee. Met Nostalgie Beach Radio brengen ze elke dag vanaf 10.00 uur The Feelgood Summer naar Nieuwpoort. Onder andere Leen Demaré, Marcia Bwarody, Johan Henneman & Bjorn Verhoeven zijn nu al hun strandtas aan het klaarmaken.

Ann Gheeraert, schepen voor Toerisme van Nieuwpoort: 'Die koppeling van Walk On Sunshine met de pop-up radiostudio zal ongetwijfeld voor die extra leuke zomersfeer in Nieuwpoort zorgen.'

​​​​​​Tiki-taka met Leen Demaré en Sebastian Decrop

Nostalgie volgt het EK voetbal ook op de voet. DJ's Leen Demaré en Sebastian Decrop supporteren tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels extra hard in Tiki-taka, de EK-show van Nostalgie. Tiki-taka verwijst naar de snedige speelstijl in het voetbal. Leen & Sebastian tekenen ook voor snedige en extra muzikale voetbalradio. Ludo Vandewalle, chef voetbal bij het Nieuwsblad, brengt de Rode Duivels extra dichtbij met zijn verslag vanuit het stadion.

Tiki-taka hoor je op zaterdag 12 juni van 20.00 tot 23.00 uur, donderdag 17 juni van 18.00 tot 22.00 uur en maandag 21 juni van 19.00 tot 23.00 uur.