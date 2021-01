Nostalgie sluit januari af met finale 'Classics Top 2021' en een bomvol QuizPaleis

Foto: © Nostalgie 2020

Muziekliefhebbers kijken er massaal naar uit: vrijdag 29 januari rond 18.00 uur weten ze wie er op 1 staat in de langste lijst van het land. Wordt het opnieuw Queen? Of The Eagles? Of Toto misschien?

Als muziekactie brak de 'Classics Top 2021' een pak records. Op vlak van aantal stemmen vooraf, het aantal streams en de overvloed aan reacties via app en socials. Nostalgie kan zich geen betere start van 2021 wensen. Als afsluiter van de 'Classics Top 2021' brengen Leen Demaré en Dominique Crommen vrijdagavond de tweede editie van een volgeboekt QuizPaleis.

Muziekdirecteur Dominique Crommen: 'Als radiomaker zijn dit echt weken om van te smullen. Niet enkel door die geweldige lijst. Maar ook omdat je voortdurend aanvoelt hoe deze 'Classics Top 2021' leeft bij onze luisteraars. Ze reageren, feliciteren en inspireren. Een fijn gevoel! Persoonlijk ben ik dolblij met de vele positieve reacties op onze nieuwe 'PodQuiz', die na de 'Classics Top 2021' - door het succes - gewoon blijft doorlopen twee keer per week. Ik kijk er enorm naar uit om een aantal luisteraars vrijdagavond terug te zien in ons Nostalgie Quizpaleis.'

Vrijdagavond om 20.00 uur zwaaien de deuren van het Nostalgie Quizpaleis terug open. Leen en Domi spelen dan, samen met ruim 700 fans, de gezelligste muzikale huiskamerquiz van het land.

Ook de andere Nostalgie DJ’s en een aantal bekende gezichten zijn van de partij. Iedereen die wil kan meekijken via nostalgie.be of de app. Deelnemen kan helaas niet (meer) want alle virtuele tickets vlogen op een mum van tijd de deur uit. Tenzij je vrijdag bij Herbert en Astrid de allerlaatste plekjes voor het Quizpaleis in de wacht sleept.

Op de radio zorgt Bjorn Verhoeven ondertussen voor de perfecte aftershow. Ook Texas-zangeres Sharleen Spiteri is van de partij.

Noteer alvast ook Feelgood Friday in je agenda. Want in februari is elke vrijdag bij Nostalgie 'Feelgood Friday'. Luisteraars kunnen via de app, site en sms, hun favoriete meezing classic doorsturen. Luister vanaf maandag 1 februari naar Nostalgie.