Nostalgie presenteert unieke XL-editie van 'Viva Vinyl Vrijdag'

Elke vrijdag is er bij Nostalgie van 19.00 tot 22.00 uur 'Viva Vinyl' met Dominique Crommen, live vanuit zijn eigen platenkast.

Maar Nostalgie gaat vrijdag 26 maart nog een stapje verder. Tussen 10.00 en 22.00 uur draait Dominique helemaal door in een unieke XL editie van 'Viva Vinyl Vrijdag'!

Live vanuit zijn eigen platenkast draait Dominique Crommen een hele dag niks dan vinylclassics op Nostalgie. Hij peilt naar de favoriete vinylclassics van onder andere Walter Grootaers en Discobaar A Moeder en belt met vinylfanaten die een speciale band hebben met hun collectie.

Luisteraars kunnen de hele dag hun favoriete plaat aanvragen. Dominique draait ze, àls ze in zijn collectie zitten. Maar dat mag geen probleem zijn, want in zijn collectie zitten meer dan 4.000 lp's en 20.000 singles.

Dominique Crommen: 'De magie van vinyl draait vooral om het fysieke: dat je de plaat uit de hoes kan halen en opleggen. Dat je de naald daarop moet zetten. Het is een klein beetje ambacht en vinyl kraakt gewoon soms lekker.'

Vrijdag 26 maart is er ook 'Bjorn op volle toeren': de hele dag doorkruist Bjorn Verhoeven het land, op zoek naar luisteraars met een speciale collectie, een jukebox of misschien wel een vintage discobar!

Heb je een verhaal bij een plaat? Of wil je je favoriete 45-toeren van vroeger nog eens horen? Vraag het aan in de Nostalgie-app of via nostalgie.be.