Nostalgie lanceert digitale radiozender Nostalgie+

Op maandag 17 mei, om 16.00 uur stipt, lanceert Nostalgie een nieuw, volledig digitaal radiostation: Nostalgie+ , waar muziekliefhebbers de klok rond verwend worden met de beste muziek uit de 60's, 70's en 80's. Via DAB+, online, digitale tv én de app.

Met extra beleving bij de muziek en een aangepaste avond- en weekendprogrammering belooft Nostalgie+ echt de 'Golden Years' weer tot leven brengen. Nostalgie+ start met een 'Bed-in' Openingsshow waarin DJ’s Leen Demaré en Domi Crommen je alles vertellen over de programmering. Nostalgie+ is te beluisteren via DAB+, online, digitale tv én de app.

Vanaf volgende week krijgen Nostalgie en NRJ er een zusterzender bij. Een oudere zus, want Nostalgie+ kiest resoluut voor de iets rijpere mannen en vrouwen die nog voluit willen genieten van hun wilde haren.

Managing director Radio Tom Klerkx: 'De afgelopen maanden heeft digitaal luisteren echt een boost gekregen. Iets waar we bij Nostalgie al enkele jaren stevig op inzetten, met naast de 'gewone' Nostalgie ook onze online op maat gemaakte muziekstreams. Nostalgie is daardoor niet enkel fors gegroeid in bereik, we zijn ook steeds jonger, breder én frisser geworden. Met Nostalgie+ als volwaardig, digitaal station willen we ons fanship bij de oudere muziekliefhebbers nog meer versterken. Met de classics van vroeger tot nu bij Nostalgie, de beste hits van vandaag bij NRJ en de golden years van Nostalgie+ hebben we dus voor elk wat hits.'

Nostalgie+ zal gebouwd worden op zeer stevige fundamenten.

​​​​​​​Music Director Dominique Crommen: 'Onze Nostalgie-programma's 'Viva Vinyl' en 'Golden Years' zijn echt aan het groeien. En bij onze grote muziekacties '60 uur 60s', 'Step into the 70s' en 'Playback the 80s' merken we dat deze decennia echt in het hart zitten van onze luisteraars. Zelfs de podiumplaatsen van onze 'Classics Top 2021' worden quasi integraal bezet door de helden van de Golden Years. Ik denk dat we heel veel luisteraars blij gaan maken met Nostalgie+.'

Nostalgie+ start met een 'Bed-in' Openingsshow waarin Domi Crommen en Leen Demaré je alles vertellen over wat de nieuwe zender allemaal in petto heeft. Onder andere Jan Leyers en Erik Van Looy rollen mee de rode loper uit voor Nostalgie+.

Deze week kan je op Nostalgie zelf trouwens al dubbel en dik genieten van de '60 uur 60s' en worden er heel wat DAB+ toestellen weggeschonken.

Nostalgie+, en dus ook de openingsshow, kan je beluisteren via DAB+, de Nostalgie-app en de website.