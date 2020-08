Nostalgie lanceert 'De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen'

Foto: © Nostalgie 2020

Maandag 17 augustus start het nieuwe radioseizoen bij Nostalgie en de radiozender pakt uit met een primeur. Voortaan staat de wekker elke werkdag om 5 uur want dan starten Herbert Bruynseels en Astrid Philips met 'De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen'.

Tussen 5.00 en 9.00 uur maken Herbert en Astrid de luisteraars wakker met een mix van de beste classics, een eigen kijk op de actualiteit en vooral heel veel gezelligheid.

'De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen' laat luisteraars met een glimlach wakker worden en maakt de weg naar werk of school zo veel aangenamer.

Herbert Bruynseels: 'De studio inkruipen met dat zotte team rond mij, en tegelijk de tofste platen mogen draaien, dat geeft zoveel energie dat ik mijn ochtendloopjes perfect kan overslaan. Het voelt elke dag fantastisch aan om samen met maar een paar collega’s en de vroegste luisteraars de wereld te zien en horen ontwaken.'

Astrid Philips: 'Om half 4 in de ochtend die wekker horen, is zo vroeg dat er geen ruimte meer overblijft voor mijn ochtendhumeur. Eens ik de studio induik weet ik ook meteen dat het het helemaal waard is. Zonder twijfel is ochtendradio maken de mooiste job van de wereld.'

Bjorn Verhoeven

Het namiddagblok tussen 16.00 en 19.00 bij Nostalgie wordt voortaan gepresenteerd door Bjorn Verhoeven. Spitser dan ooit, net 40 geworden en in 2020 viert Bjorn zijn 25ste jaar als radio-DJ.

Bjorn: 'De missie van Nostalgie is je door de dag heen helpen, het liefst met een grote glimlach op je gezicht. Dat 'feel good'-gevoel is waar ik voor sta. Ik wil dat je na een zware werkdag alle stress kan loslaten en niet anders kan dan lekker meekwelen - uiteraard met de muziek die je al je hele leven graag hoort.'

Leen Demaré

Leen Demaré kwam in mei de weekendochtenden vervangen en vanaf maandag 17 augustus zit ze vast in de weekprogrammering van Nostalgie tussen 19.00 en 22.00 uur. Van maandag tot en met donderdag.

Leen: ''Lena Lena' wordt een programma waarin ruimte is voor muziek die je al in tijden niet meer hebt gehoord, classics die je laten mijmeren over vroegere dagen en die mooie herinneringen naar boven brengen. Elke muziekliefhebber zal zich op zijn plaats voelen bij mij en wordt getrakteerd op liedjes waarmee ik ook zelf een persoonlijke band heb.'

Domi Crommen presenteert op vrijdag tussen 19.00 en 22.00 'Viva Vinyl'.

Marcia Bwarody (10.00-13.00 uur) en Johan Henneman (13.00-16.00 uur) blijven op hun vertrouwde stek zitten bij Nostalgie.

Het Weekend van Nostalgie

Seb De Crop maakt de luisteraar wakker elke zaterdag en zondag tussen 7.00 en 10.00 uur.

'Simply The Best' blijft op post tijdens het weekend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarna hoor je Tony Talboom tussen 13.00 en 17.00 uur op zaterdag en zondag.

Vanaf 17.00 tot 00.00 uur staan de beste classics opnieuw centraal, onder het motto, Golden Years, Party en Relax.

Tina Van den Meersschaut (programmamanager): 'Met deze programmering ben ik echt overtuigd dat we onze Nostalgie-belofte waarmaken. De beste classics op het ritme van de dag, geflankeerd door rasechte en authentieke radiomakers. Een uur vroeger starten geeft ons de kans sneller te connecteren met onze luisteraars. Met Leen Demaré hebben we een straffe en heel erg enthousiaste radiopresentatrice aan boord en ook Bjorn Verhoeven zal het verrassingselement van de avondspits zijn. Ik kijk er echt naar uit om het team te horen schitteren on air en vooral ook om alle reacties van onze luisteraars te zien binnenwaaien via onze onlangs vernieuwde site en app.'