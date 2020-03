Nostalgie brengt mensen bij elkaar met '1 uit de 1000' en 'Classics Top 2020'

Meer dan ooit kregen de Nostalgie DJ's en onze mailboxen felicitaties en dankwoordjes van luisteraars, thuis of aan het werk. In deze bijzondere dagen, waarin we bedolven worden onder de pushberichten en het breaking news, doet het deugd om simpelweg te kunnen genieten van of meebrullen met de beste classics allertijden.

#1uitde1000

Via www.nostalgie.be kiezen luisteraars, elk uur, een nummer uit onze lijst met 1.000 topclassics. Dat nummer dragen ze op aan familieleden, vrienden of kennissen om hen een hart onder de riem te steken. Of aan mensen in de zorgsector of andere vitale diensten die ons land draaiende houden. Zij zijn onze helden die we graag met '1 mega-nummer uit de duizend' willen bedanken.

#Luisterlokaal

Om onze Belgische artiesten extra te steunen gaat Nostalgie vanaf vandaag ook extra veel Belgische classics draaien. Laat ons niet alleeen lokaal kopen, zoals een aantal belangrijke CEO’s terecht vroegen, maar ook 'lokaal luisteren'.

#Classics Top 2020 comeback

Vanaf 1 april (geen grap!) herneemt Nostalgie de langste en beste lijst muzieklijst allertijden: 'De Classics Top 2020'. Met jullie favoriete muziek uit de afgelopen zestig jaar. Wie er op 1 staat of op plaats 93 of op plaats 1957... is in deze van geen belang. Waar het om gaat is dat fantastische gevoel van dagenlang de beste muziek in huis of waar je ook moge zijn…