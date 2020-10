Nostalgie brengt de '80s Top 880' en lanceert generatie Tik Tak-goes-TikTok

Onder het motto 'Play Back the 80s' brengt Nostalgie in oktober de legendarische jaren '80 terug tot leven. Met de allerbeste classics in een '80s Top 880' én met een generatie-overschrijdende playback-challenge waarin de generatie Tik Takkers zich op TikTok wagen.

Vanaf maandag 12 oktober kunnen muziekliefhebbers de allerbeste classics uit de jaren 80 op hun nummer zetten en zelf de '80s Top 880' samenstellen. Stemmen kan via Nostalgie.be of via de app tot en met 22 oktober. Vanaf vrijdag 23 oktober starten we met de allerbeste 80s-lijst. Ook het nieuwsbericht flitst je terug naar de 80s: Sigrid Spruyt & Dirk Sterckx brengen elke ochtend en avond 80s-nieuws uit een specifiek jaartal.

Zendermanager Tina Van den Meersschaut: 'De muziek uit de jaren 80 heeft altijd een bijzonder plekje gehad in het hart van onze luisteraars. Dat merken we aan de verzoekjes en de bijhorende verhalen die we binnenkrijgen. Voor vele van onze fans worden dit weer echte Top-dagen.'

Tik Tak-goes-TikTok

Zoals bij iedere grote muziek-actie komt Nostalgie ook nu weer met iets nieuws. Geen Quizpaleis deze keer maar een Tik Tak-goes-TikTok challenge: DJ’s en bekende Vlamingen worden uitgedaagd om hun favoriete 80s classic te playbacken.

DJ Bjorn Verhoeven: 'Velen van jullie groeiden op met Tik Tak of ze hebben kinderen die naar Tik Tak keken. Al die Tik Takkers dagen we uit om een legendarisch nummer uit de 80s TikTok-gewijs te playbacken. Zelf twijfel ik nog tussen The Reflex van Duran Duran of Never gonna give You Up van Rick Astley. Maar eerst nog wat stretchen…'

Wie al een voorbeeldje van zo'n Tik Tak-goes-TikTok wil zien: Leen Demaré en NRJ DJ Emma Salden maken zich op voor 'Like a Virgin' van Madonna, bekijk hun TikTok hier. Ook Urbanus, Joke van de Velde, Ianthe Tavernier en de andere Nostalgie DJ’s broeden al op een dansje. Iedereen kan vanaf maandag Playback-filmpjes insturen via nostalgie.be of via de app en socials van Nostalgie. Daar kan je uiteraard ook meestemmen voor de '80s Top 880'.