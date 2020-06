Nog een nieuw seizoen van 'D5R' op komst

Foto: oona/Telenet - © Warner Bros ITVP Belgium 2019

Goed nieuws voor de fans van de jongerenreeks 'D5R'. Liandra Sadzo (Kyra in de reeks) heeft op Facebook aangekondigd dat er een nieuwe reeks van de serie komt.

De opnames van de nieuwe afleveringen van 'D5R' zouden starten in september. Het gaat dan om het achtste seizoen van de populaire jongerenserie. De eerste reeksen liepen op Ketnet, daarna werden de nieuwe afleveringen exclusief gemaakt voor Telenet. De serie is daar te bekijken via de platformen Play en Play More.

Wanneer de nieuwe reeks te bekijken zal zijn, is voorlopig niet bekend.