Nieuwe topstructuur voor DPG Media

Foto: © DPG Media 2020

Erik Roddenhof wordt de nieuwe CEO van DPG Media. Hij krijgt vanaf 1 maart 2020 de eindverantwoordelijkheid over het dagelijks beleid, de uitvoering van de strategie en van de digitale transformatie.

Christian Van Thillo, die de groep gedurende dertig jaar geleid heeft, wordt uitvoerend voorzitter (executive chairman) van de groepsdirectie en zal zich voornamelijk toeleggen op de strategie, het acquisitiebeleid en de ontwikkeling van de mediamerken van de groep. Piet Vroman blijft CFO van DPG Media. Kris Vervaet en Anders Krab-Johansen, CEO van respectievelijk de Belgische en Deense activiteiten, rapporteren aan Erik Roddenhof. Erik blijft zelf verantwoordelijk voor de aansturing van de Nederlandse tak.

De reden voor deze nieuwe topstructuur is de sterke groei van DPG Media. Het bedrijf nam met Mecom een grote groep nieuwsmerken in Nederland en Denemarken over, kreeg met Medialaan volledige zeggenschap over België’s grootste entertainmentmerken en breidde de online services-tak aanzienlijk uit met de overname van Independer. Recent kondigde de groep ook het voornemen aan om Sanoma Nederland over te nemen, uitgever van onder meer Libelle, NU.nl, vtwonen en Donald Duck. De transactie is intussen ter goedkeuring voorgelegd aan de ACM, de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

DPG Media is de laatste jaren een breed mediaconcern geworden dat meer dan zesduizend werknemers en in drie landen actief is in nieuwsmedia, televisie, radio, tijdschriften en online services. De groep werkt aan een groepsbrede digitale transformatie. Die heeft reeds mooie resultaten opgeleverd, maar heeft nog vele stappen te gaan. DPG Media betreedt hiermee een nieuwe fase in haar evolutie. Strategie, operationeel beleid, innovatie en de geplande verdere uitbreiding van de groep vragen een aanpassing in de aansturing.

Christian Van Thillo: 'Voor mij draait alles rond het zo goed mogelijk combineren van de creatieve en de zakelijke kant van onze groep, waarbij het creatieve niets anders is dan het vak om succesvolle media te maken. De zakelijke kant gaat over de kunst en de discipline van goed bedrijfsbeleid. Beide optimaal combineren is een uitermate boeiend, maar intensief proces. Sinds kort is de complexiteit nog verder toegenomen door de verschillende overnames en de digitale transformatie van de groep. Dit was het juiste moment om onze topstructuur een nieuwe invulling te geven en ik ben ontzettend blij dat Erik de rol van CEO op zich neemt. Hij is de juiste man op de juiste plaats. Samen met de groepsdirectie en onze CEO’s zal ik me voortaan meer toeleggen op onze strategische ontwikkeling. Ik zal ook terug meer tijd vrijmaken voor de mensen die onze media maken. Ik kijk er enorm naar uit en geloof dat we hiermee een belangrijke stap hebben gezet op weg naar de toekomst.'

Erik Roddenhof: 'Ik ben bijzonder vereerd dat Christian en de Board me gevraagd hebben om CEO te worden van deze prachtige groep. Vorig jaar hebben we een BENE-directie opgetuigd om de synergievoordelen tussen België en Nederland te optimaliseren. Ik heb als CEO van dat team mogen werken met mensen die uitmuntend zijn in hun vakdomein. We hebben samen heel mooie resultaten behaald en gaan nu verder op deze route van intensieve samenwerking. Die is van essentieel belang voor de digitale transformatie van de hele groep.'

Ludwig Criel, voorzitter van de Board: 'Het is met een groot genoegen dat we Erik Roddenhof kunnen aankondigen als de nieuwe CEO van onze groep. Met de integratie van de recente overnames in de groep en de noodzaak tot verdere digitalisering, ligt er veel en complex werk voor de boeg. Deze ontwikkelingen vragen een aanpassing van onze managementstructuur. Wij kijken als Raad van Bestuur uit om samen met het nieuwe management verder te werken aan de toekomst van dit mooie bedrijf.'