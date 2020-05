Nieuwe seizoen van 'Dertigers' loopt vertraging op

Foto: Eén/VRT - © Warner Bros. België 2019

Normaal gezien zou vanaf maandag het derde seizoen van het populaire Eén-programma 'Dertigers' opgenomen worden, maar door het coronavirus is dat nu helaas onmogelijk. De opnames worden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Vorige week kwamen cast en crew van 'Dertigers' samen voor een proefopname met respect voor alle veiligheidsvoorschriften. Eerder gebeurde dat ook al bij 'Thuis', maar nu blijkt dat de kaarten helemaal anders liggen bij 'Dertigers'. Die serie gaat over een groep vrienden die regelmatig samenkomen, elkaar aanraken en ook knuffelen. Niet evident als je steeds anderhalve meter afstand moet bewaren. Dat betekent dat zo'n 40% van de geplande scènes niet kan doorgaan. Bovendien vonden veel opnames van de vorige twee seizoenen vaak plaats in bestaande huizen. Die moeten nu allemaal vrijgemaakt en uiteraard ook ontsmet worden, wat niet altijd voor de hand ligt. Ten slotte werden seizoen 1 en 2 met één mobiele camera opgenomen. Dat creëert een realitygevoel, maar nu is de fysieke afstand tussen de acteurs te duidelijk zichtbaar, wat uiteraard niet ideaal is. 'Het verhaal blijft hetzelfde, maar nu moeten we noodgedwongen anders werken, filmen en monteren. Dat heeft als gevolg dat 'Dertigers' in plaats van minder reality, meer fictie wordt. Erg jammer, want de warmte en het contact tussen de personages gaan op die manier wat verloren. Op dit moment bekijken we alternatieven en zoeken we een geschikte oplossing', klinkt het bij de VRT.





Wanneer het nieuwe seizoen van 'Dertigers' op televisie komt, is op dit moment nog niet bekend. Alles hangt af van de verdere evolutie van de maatregelen in verband met het coronavirus.





Bron: Het Laatste Nieuws





